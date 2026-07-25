Cómo funciona la prohibición de redes a menores: El Radar, programa del 25 de julio de 2026

En El Radar de este sábado 25 de julio de 2026, Ricardo Ospina analiza los hechos que marcaron la semana en Colombia y el mundo. El programa aborda el debate global sobre la prohibición de redes sociales para menores tras la nueva legislación en Francia y Australia, así como la grave alerta de apagón en Colombia debido a la crisis energética y el fortalecimiento del fenómeno de El Niño.



Eugénie Richard, profesora en estudios sociales experta en algoritmos, explica el alcance de la ley francesa que prohíbe redes sociales a menores de 15 años para proteger su salud mental. Analiza la tensión entre la protección a los vulnerables y derechos como la libertad de expresión, advirtiendo sobre las dificultades técnicas para verificar la edad sin vulnerar la privacidad de los datos. "De un lado, queremos proteger a los más vulnerables... pero, por otro lado, también se plantea la pregunta de si la prohibición es la solución o si podría haber otros enfoques, como por ejemplo la educación".



experta en algoritmos, explica el alcance de la ley francesa que prohíbe redes sociales a menores de 15 años para proteger su salud mental. Analiza la tensión entre la protección a los vulnerables y derechos como la libertad de expresión, advirtiendo sobre las dificultades técnicas para verificar la edad sin vulnerar la privacidad de los datos. "De un lado, queremos proteger a los más vulnerables... pero, por otro lado, también se plantea la pregunta de si la prohibición es la solución o si podría haber otros enfoques, como por ejemplo la educación". Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgén, advierte sobre la situación crítica del sistema eléctrico colombiano, señalando que los márgenes de energía firme ya son negativos (-2.6%),. Reclama medidas urgentes como el pago de 2.5 billones de pesos adeudados a las generadoras térmicas y una campaña nacional de ahorro para evitar racionamientos a finales de año "Llevo mucho tiempo hablando de apagón porque es que desde el 2022 yo vengo advirtiendo que íbamos a llegar al 2026 con márgenes de energía en firme negativos si no hacíamos nada".

Escuche el programa completo aquí: