Cómo funciona la prohibición de redes a menores: El Radar, programa del 25 de julio de 2026

Actualizado: 25 de jul, 2026
En El Radar de este sábado 25 de julio de 2026, Ricardo Ospina analiza los hechos que marcaron la semana en Colombia y el mundo. El programa aborda el debate global sobre la prohibición de redes sociales para menores tras la nueva legislación en Francia y Australia, así como la grave alerta de apagón en Colombia debido a la crisis energética y el fortalecimiento del fenómeno de El Niño.
- Eugénie Richard, profesora en estudios sociales experta en algoritmos, explica el alcance de la ley francesa que prohíbe redes sociales a menores de 15 años para proteger su salud mental. Analiza la tensión entre la protección a los vulnerables y derechos como la libertad de expresión, advirtiendo sobre las dificultades técnicas para verificar la edad sin vulnerar la privacidad de los datos. "De un lado, queremos proteger a los más vulnerables... pero, por otro lado, también se plantea la pregunta de si la prohibición es la solución o si podría haber otros enfoques, como por ejemplo la educación".
- Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgén, advierte sobre la situación crítica del sistema eléctrico colombiano, señalando que los márgenes de energía firme ya son negativos (-2.6%),. Reclama medidas urgentes como el pago de 2.5 billones de pesos adeudados a las generadoras térmicas y una campaña nacional de ahorro para evitar racionamientos a finales de año "Llevo mucho tiempo hablando de apagón porque es que desde el 2022 yo vengo advirtiendo que íbamos a llegar al 2026 con márgenes de energía en firme negativos si no hacíamos nada".
Escuche el programa completo aquí: