Drama de ingenieros colombianos detenidos en Arabia: El Radar, programa del 1 de Agosto de 2026

En El Radar de este sábado 1 de agosto de 2026, Ricardo Ospina analiza los hechos que marcaron la semana en Colombia y el mundo. El programa se centra en la angustia de las familias de tres ingenieros colombianos detenidos en Arabia Saudita tras cumplir un contrato en Yemen, así como la recta final del gobierno de Gustavo Petro entre escándalos de presunta corrupción, el giro político hacia la derecha en América Latina y el uso de la inteligencia artificial en seguridad y medicina



Marta Lucía Ramírez, exvicepresidenta y excanciller, se conecta para analizar el balance del Gobierno del presidente Gustavo Petro, sus principales retos y el panorama político del país, sostiene que durante el actual mandato no hubo una verdadera política de seguridad ni de defensa nacional, criticando la reducción de presupuestos y recursos para la fuerza pública:

"No podemos dejar esta tarea solamente a nuestros militares y policías abandonándolos como ha pasado tantas veces, sino que ellos necesitan un gobierno muy comprometido con ellos... pero también una sociedad civil muy comprometida de esa necesidad de trabajar juntos".



se conecta para analizar el balance del Gobierno del presidente Gustavo Petro, sus principales retos y el panorama político del país, sostiene que durante el actual mandato no hubo una verdadera política de seguridad ni de defensa nacional, criticando la reducción de presupuestos y recursos para la fuerza pública: "No podemos dejar esta tarea solamente a nuestros militares y policías abandonándolos como ha pasado tantas veces, sino que ellos necesitan un gobierno muy comprometido con ellos... pero también una sociedad civil muy comprometida de esa necesidad de trabajar juntos". Daniel Romero, hijo y hermano de dos de los ingenieros colombianos detenidos en el exterior, se conecta para denunciar la situación de sus familiares retenidos en Arabia Saudita y solicitar apoyo jurídico especializado por parte de la Cancillería. Relata que enfrentan condiciones inhumanas de detención y advierte que la sola visita consular es insuficiente sin una defensa legal robusta que facilite su retorno. "No es sacar unos criminales de una cárcel, sino son personas que inclusive el contrato con el que ellos fueron estaba debidamente aprobado bajo regulaciones de comercio internacional... todo fue totalmente legal"



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