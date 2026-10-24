Magnicidios que marcaron la historia nacional: El Radar, programa 24 de octubre de 2026

En El Radar de este sábado, 24 de octubre de 2026, Ricardo Ospina abordó las protestas sociales en Europa, impulsadas por la crisis de vivienda y el costo de vida, y la presentación del libro Magnicidios, del exconsejero presidencial José Obdulio Gaviria. También se analizó el panorama electoral de Brasil y las causas del descontento entre los jóvenes europeos.



Teresita Aya, analista internacional, examinó las manifestaciones en España y Francia, relacionadas con la inflación, el deterioro del Estado de bienestar y las dificultades de los jóvenes para acceder a una vivienda. Además, analizó la disputa electoral en Brasil entre Flavio Bolsonaro y Lula da Silva: "Sabemos que la violencia no es la respuesta, pero es que si no hay violencia no nos escuchan".

examinó las manifestaciones en España y Francia, relacionadas con la inflación, el deterioro del Estado de bienestar y las dificultades de los jóvenes para acceder a una vivienda. Además, analizó la disputa electoral en Brasil entre Flavio Bolsonaro y Lula da Silva: "Sabemos que la violencia no es la respuesta, pero es que si no hay violencia no nos escuchan". José Obdulio Gaviria, exconsejero presidencial y autor, presentó su libro Magnicidios: cómo opera la maquinaria mortal de la criminalidad política, que recorre hechos de la historia colombiana desde el atentado contra Simón Bolívar hasta el caso de Miguel Uribe Turbay. También abordó las investigaciones sobre los casos de Rafael Uribe Uribe, Jorge Eliécer Gaitán y Álvaro Gómez Hurtado, y la responsabilidad atribuida a la Segunda Marquetalia.

Escuche el programa completo aquí: