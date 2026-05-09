Paloma Valencia y influencia de Álvaro Uribe en su candidatura: El Radar, programa del 9 de mayo

Este sábado en El Radar, la coyuntura política se cruza con las preocupaciones de la vida diaria y la pasión futbolera. A tres semanas de las elecciones presidenciales, el programa revisa el ambiente de seguridad en varias regiones del país, mientras el país también entra en modo Mundial con el anticipo del himno oficial de Shakira para la Copa Mundial de la FIFA 2026.



Paloma Valencia: La candidata presidencial habla sobre el clima electoral, la seguridad en las regiones, las encuestas y sus propuestas de gobierno de cara a la primera vuelta del 31 de mayo.

habla sobre el clima electoral, la seguridad en las regiones, las encuestas y sus propuestas de gobierno de cara a la primera vuelta del 31 de mayo. Federación Nacional de Avicultores de Colombia — con Gonzalo Moreno : El presidente de Fenavi analiza cómo se han comportado los precios del pollo y el huevo, el avance de las exportaciones y la preocupación del sector por los recientes hechos de violencia en zonas rurales.

: El presidente de Fenavi analiza cómo se han comportado los precios del pollo y el huevo, el avance de las exportaciones y la preocupación del sector por los recientes hechos de violencia en zonas rurales. Gabriel Romero Campos: El autor de Confesiones de un hincha conversa sobre cómo ha cambiado el fútbol, la mirada del hincha y la expectativa que ya despierta el Mundial entre los aficionados.