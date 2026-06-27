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Venezuela tras el doble terremoto: El Radar, programa del 6 de junio de 2026

Los hechos que son noticia en Colombia y el mundo en El Radar del 27 de junio de 2026.

El Radar
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de jun, 2026

El Radar de este sábado 27 de junio de 2026, aborda la devastadora tragedia de el doble terremoto que sacudió a Venezuela, la consolidación política de Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia, la expectativa por el partido mundialista frente a Portugal y el impacto de la ola de calor extrema tanto en Europa como en la Costa Caribe

  • Flover Rodríguez Portillo, geólogo y director de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía, explica técnicamente el fenómeno de la "dupla o doblete" sísmico y enfatiza la importancia de la prevención y la cultura del riesgo en la región. "Colombia no puede evitar los terremotos, pero sí podemos evitar que se conviertan en desastres"

Escuche el programa completo aquí:

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