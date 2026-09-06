Aniversario, viche y uso de redes sociales: En Blu Jeans, 6 de septiembre de 2026

El programa del domingo, 6 de septiembre de 2026, En Blu Jeans arrancó con una emotiva celebración por los 14 años al aire de Blue Radio, compartiendo anécdotas, fotografías del equipo desde sus inicios y un pastel artesanal para conmemorar este hito especial, y contó con las siguientes secciones:

En Reconstruyendo País (en sintonía con el Tema Central), se unió el apoyo a los emprendedores, presentando iniciativas del Pacífico afectadas por el terremoto y presentes en la Feria del Hogar en Corferias.

En Un columnista nos contó, se debatió sobre la columna de Diego Santos en El Tiempo titulada "¿Debe Colombia prohibir el uso de redes sociales en menores de 15 años?", reflexionando sobre el impacto en la salud mental de los jóvenes, el diseño adictivo de las plataformas y el papel fundamental del ejemplo de los padres.

En el Tema Central, se profundizaron las lecciones de la psicóloga Marieth Lozano sobre la adicción al celular y las redes, repasando las señales de alarma como la pérdida de control, la irritabilidad por abstinencia, la importancia de permitir el aburrimiento para la creatividad, y cómo la inmediatez de las pantallas afecta el vocabulario y debilita el contacto visual y las relaciones de pareja.



En La máquina de la verdad, se desmintieron varios mitos automotrices de la mano del gerente de SKF, explicando la especificidad técnica de los repuestos, las exigencias de los rodamientos según el tipo de vehículo y la importancia de la experiencia de un mecánico de confianza.

En Oigan a mi tía, los oyentes confesaron con humor sus divertidas equivocaciones al cantar famosas canciones.