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Claves para convertir un hobby en una actividad rentable: En Blu Jeans, 20 de junio de 2026

En Blu Jeans del sábado, 20 de junio de 2026. Encuentre información, noticias, música, entretenimiento y mucho más.

En Blu Jeans
En Blu Jeans
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de jun, 2026

El programa del sábado, 20 de junio de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Juanca Solarte y María del Pilar, y contó con las siguientes secciones:

  • En Orgullo País, se habló sobre Gabriel Loaiza, el niño colombiano con un coeficiente intelectual poco habitual.
  • En Un columnista nos contó, se hablo sobre las elecciones presidenciales.
  • En el Tema Central, Juan Carlos Contreras, CEO Brandg de Maloka Cityhall, se refirió sobre ¿Qué conceptos son fundamentales para asegurar que un hobby sea rentable y no solo autosustentable?
  • En 'La maquina de la verdad', se habló sobre la publicación de libros.

Escuche el programa completo aquí:

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