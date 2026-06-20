Claves para convertir un hobby en una actividad rentable: En Blu Jeans, 20 de junio de 2026

El programa del sábado, 20 de junio de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Juanca Solarte y María del Pilar, y contó con las siguientes secciones:



En Orgullo País, se habló sobre Gabriel Loaiza, el niño colombiano con un coeficiente intelectual poco habitual.

se habló sobre Gabriel Loaiza, el niño colombiano con un coeficiente intelectual poco habitual. En Un columnista nos contó, se hablo sobre las elecciones presidenciales.

se hablo sobre las elecciones presidenciales. En el Tema Central, Juan Carlos Contreras, CEO Brandg de Maloka Cityhall, se refirió sobre ¿Qué conceptos son fundamentales para asegurar que un hobby sea rentable y no solo autosustentable?

Juan Carlos Contreras, CEO Brandg de Maloka Cityhall, se refirió sobre ¿Qué conceptos son fundamentales para asegurar que un hobby sea rentable y no solo autosustentable? En 'La maquina de la verdad', se habló sobre la publicación de libros.

Escuche el programa completo aquí: