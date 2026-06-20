Claves para convertir un hobby en una actividad rentable: En Blu Jeans, 20 de junio de 2026

Actualizado: 20 de jun, 2026
El programa del sábado, 20 de junio de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Juanca Solarte y María del Pilar, y contó con las siguientes secciones:
- En Orgullo País, se habló sobre Gabriel Loaiza, el niño colombiano con un coeficiente intelectual poco habitual.
- En Un columnista nos contó, se hablo sobre las elecciones presidenciales.
- En el Tema Central, Juan Carlos Contreras, CEO Brandg de Maloka Cityhall, se refirió sobre ¿Qué conceptos son fundamentales para asegurar que un hobby sea rentable y no solo autosustentable?
- En 'La maquina de la verdad', se habló sobre la publicación de libros.
Escuche el programa completo aquí: