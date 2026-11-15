¿Cómo sostener una pareja sin que desaparezca el yo? En Blu Jeans, 15 de noviembre de 2026

Actualizado: 15 de nov, 2026
El programa de este domingo, 15 de noviembre de 2026, 'En Blu Jeans' arrancó con la encuesta: ¿Cuál puede ser la señal de que una relación de pareja es genuina?
- La ciencia detrás de las cosas: Se explicó la ciencia detrás del perfume y la estructura de la pirámide olfativa dividida en notas de salida, corazón y fondo
- Tema Central: Se abordó cómo mantener una relación de pareja sólida sin perder la individualidad ni la esencia propia, junto al psicólogo David Bonilla
- Historias de viaje con JuanK: Juan Carlos Solarte relató su viaje por Egipto, compartiendo el cruce por las esclusas de Esna en el río Nilo y la visita a los Lagos Salados de Siwa
- La máquina de la verdad: Se explicaron mitos y realidades sobre la Luna (sus fases, el lado no visible, su impacto en las mareas y su alejamiento de la Tierra) con el astrónomo Germán Puerta