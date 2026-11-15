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Blu Radio  / En BLU Jeans  / ¿Cómo sostener una pareja sin que desaparezca el yo? En Blu Jeans, 15 de noviembre de 2026

¿Cómo sostener una pareja sin que desaparezca el yo? En Blu Jeans, 15 de noviembre de 2026

En Blu Jeans del domingo, 15 de noviembre de 2026, encuentre información, noticias, música, entretenimiento y mucho más.

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Blu Radio.
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de nov, 2026

El programa de este domingo, 15 de noviembre de 2026, 'En Blu Jeans' arrancó con la encuesta: ¿Cuál puede ser la señal de que una relación de pareja es genuina?

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  • La ciencia detrás de las cosas: Se explicó la ciencia detrás del perfume y la estructura de la pirámide olfativa dividida en notas de salida, corazón y fondo
  • Tema Central: Se abordó cómo mantener una relación de pareja sólida sin perder la individualidad ni la esencia propia, junto al psicólogo David Bonilla
  • Historias de viaje con JuanK: Juan Carlos Solarte relató su viaje por Egipto, compartiendo el cruce por las esclusas de Esna en el río Nilo y la visita a los Lagos Salados de Siwa
  • La máquina de la verdad: Se explicaron mitos y realidades sobre la Luna (sus fases, el lado no visible, su impacto en las mareas y su alejamiento de la Tierra) con el astrónomo Germán Puerta
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