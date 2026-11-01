Las cargas emocionales que nos echamos a la espalda: en Blu Jeans, 1 de noviembre de 2026

Actualizado: 1 de nov, 2026
El programa de este domingo,1 de noviembre de 2026, 'En Blu Jeans' arrancó con la encuesta: ¿Cuáles son las cargas más pesadas que actualmente lleva usted en su espalda?
- 'La ciencia detrás de las cosas': Abordó la ciencia detrás del miedo, analizando su origen evolutivo, la respuesta de la amígdala y métodos para domarlo
- 'Tema Central': Debatió sobre las cargas emocionales (propias y ajenas) que nos echamos a la espalda, junto al psicólogo Manuel Enrique Prada
- 'Historias de viaje con JuanK': Viajó a Cali para promocionar la exposición "Cali Orquídeas 2026" y la conservación de estas flores
- 'La máquina de la verdad': Evaluó mitos y realidades sobre las infecciones respiratorias, la vacunación de COVID-19 y el virus respiratorio sincitial con el doctor Camilo Moreno