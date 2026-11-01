En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Miguel Quintero
Museo Nacional
Posible caso de ébola
Choque de trenes España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Las cargas emocionales que nos echamos a la espalda: en Blu Jeans, 1 de noviembre de 2026

En Blu Jeans del domingo, 1 de noviembre de 2026, encuentre información, noticias, música, entretenimiento y mucho más.

Blu Radio.jpg
Blu Radio.
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de nov, 2026

El programa de este domingo,1 de noviembre de 2026, 'En Blu Jeans' arrancó con la encuesta: ¿Cuáles son las cargas más pesadas que actualmente lleva usted en su espalda?

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp
  • 'La ciencia detrás de las cosas': Abordó la ciencia detrás del miedo, analizando su origen evolutivo, la respuesta de la amígdala y métodos para domarlo
  • 'Tema Central': Debatió sobre las cargas emocionales (propias y ajenas) que nos echamos a la espalda, junto al psicólogo Manuel Enrique Prada
  • 'Historias de viaje con JuanK': Viajó a Cali para promocionar la exposición "Cali Orquídeas 2026" y la conservación de estas flores
  • 'La máquina de la verdad': Evaluó mitos y realidades sobre las infecciones respiratorias, la vacunación de COVID-19 y el virus respiratorio sincitial con el doctor Camilo Moreno
Relacionados

Programas completos

Podcast

Publicidad

Publicidad

Publicidad