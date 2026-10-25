¿Qué es el éxito? El cambio de dinero y la tranquilidad: en Blu Jeans, 25 de octubre de 2026

El programa de este domingo, 25 de octubre de 2026, 'En Blu Jeans' arrancó con la encuesta: ¿Para usted, cuáles son los verdaderos indicadores del éxito?

'La ciencia detrás de las cosas': Explicaron qué son los imanes y la magnetita, su presencia en animales y seres humanos, y cómo opera el campo electromagnético de la Tierra

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