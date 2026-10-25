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¿Qué es el éxito? El cambio de dinero y la tranquilidad: en Blu Jeans, 25 de octubre de 2026

En Blu Jeans del domingo, 24 de octubre de 2026, encuentre información, noticias, música, entretenimiento y mucho más.

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Blu Radio.
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de oct, 2026

El programa de este domingo, 25 de octubre de 2026, 'En Blu Jeans' arrancó con la encuesta: ¿Para usted, cuáles son los verdaderos indicadores del éxito?

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  • 'La ciencia detrás de las cosas': Explicaron qué son los imanes y la magnetita, su presencia en animales y seres humanos, y cómo opera el campo electromagnético de la Tierra
  • 'Tema Central': Debatieron sobre la nueva definición del éxito, planteando que se mide por la tranquilidad, la felicidad, el tiempo libre y las relaciones personales más que por lo material o los altos cargos
  • 'Historias de viaje con JuanK': Abordaron la importancia y conservación del bosque seco tropical en Colombia y la labor ecológica que realiza el parque Piscilago
  • 'La máquina de la verdad': Evaluaron mitos y realidades sobre dormir bien, los trastornos del sueño en Colombia, la meta de dormir 8 horas y el impacto negativo de usar pantallas antes de descansar

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¿Cómo renegociar la definición de éxito?: En Blu Jeans 24 de octubre de 2026

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“A mayor altura, menos oxígeno”: el duro camino de alcanzar el éxito y el precio por alcanzarlo

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