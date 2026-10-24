“A mayor altura, menos oxígeno”: el duro camino de alcanzar el éxito y el precio por alcanzarlo

Nicolás Mejía, director de Actívate y exgerente general de un grupo automotriz en Medellín, explicó por qué decidió renunciar a un cargo que ocupó durante 18 años para replantear su concepto de éxito. En entrevista con Blu Radio, sostuvo que alcanzar metas económicas y profesionales no siempre se traduce en bienestar, especialmente cuando implica sacrificar la salud, la familia y el tiempo personal.

“Yo no sé si vale la pena tanto sacrificio para perderse los mejores momentos de nuestras vidas. No creo”, afirmó Mejía al cuestionar la idea de que el éxito depende de acumular bienes materiales, tener un salario alto o demostrar estatus en las redes sociales.

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¿Por qué Nicolás Mejía renunció a su trabajo después de 18 años?

El director de Actívate contó que dejó el cargo que había soñado porque sentía que estaba dedicando demasiado tiempo al trabajo y descuidando aspectos importantes de su vida.



Una de sus principales motivaciones fue su hijo, de 13 años. “Miguel no necesita un papá exitoso ante el mundo, necesita un papá que esté presente en su mundo”, recordó que le dijo.

Mejía explicó que su decisión no significa renunciar al crecimiento profesional ni a las comodidades económicas, sino revisar qué está dispuesto a sacrificar para conseguirlas.

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Como ejemplo, relató que rechazó una oferta laboral con un salario y unas condiciones que calificó como muy atractivas, porque habría tenido que pasar gran parte del tiempo viajando y lejos de su familia.

Mujer exitosa, referencia. Foto: generada por Image Fx

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¿Cómo saber si el éxito está afectando la vida personal?

Para Mejía, uno de los problemas es la comparación constante, especialmente en redes sociales, donde la exhibición de carros, relojes y otros bienes puede convertirse en una medida de reconocimiento.

“Si no tienes con quién compartir, no tienes”, afirmó al recordar un viaje a Venecia en el que recorrió la ciudad y se tomó fotografías solo, mientras otras personas compartían la experiencia con sus parejas o familiares.

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El conferencista considera que la definición de éxito es personal y cambia con las etapas de la vida. Por eso, recomendó preguntarse qué se está dejando de lado para alcanzar una meta y si ese sacrificio realmente vale la pena.

¿Qué ejercicio recomienda para encontrar equilibrio?

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Mejía destacó la gratitud como una práctica para reconocer lo que ya se tiene y evitar que la búsqueda permanente de más dinero o bienes materiales se convierta en una fuente de insatisfacción.

“La gratitud hace que lo que tengas sea suficiente”, sostuvo. También advirtió que algunas personas intentan llenar vacíos emocionales mediante compras que pueden llevarlas a asumir deudas.

Su recomendación es revisar el equilibrio entre trabajo, salud, familia y relaciones personales. Para profundizar en esa reflexión, invitó a leer el cuento ¿Cuánta tierra necesita el hombre?, del escritor León Tolstói, una historia que propone cuestionar hasta dónde puede llegar la ambición humana.