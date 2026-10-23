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Blu Radio  / Sociedad  / Liceo de Cervantes Norte, de la Orden de San Agustín, recibe certificación EFQM 5 Estrellas

Liceo de Cervantes Norte, de la Orden de San Agustín, recibe certificación EFQM 5 Estrellas

El colegio bogotano, de la misma orden religiosa del papa León XIV, recibirá hoy además dos Medallas Benchmarking Internacional. Son pocas las instituciones educativas en Colombia con estos reconocimientos.

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Liceo de Cervantes Norte, de la Orden de San Agustín, recibe certificación EFQM 5 Estrellas
Foto: Liceo Cervantes del Norte
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de oct, 2026

El Liceo de Cervantes Norte, en Bogotá, recibirá hoy en la tarde la Certificación EFQM 5 Estrellas y dos Medallas Benchmarking Internacional, reconocimientos con los que se ubica en el estándar superior de excelencia educativa internacional. En Colombia son pocos los colegios que cuentan con estas certificaciones.

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El colegio pertenece a la Orden de San Agustín, la misma a la que pertenece el papa León XIV. En el país, la orden tiene tres colegios.

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La acreditación de calidad 5 estrellas es otorgada por Colombia Excelente, bajo el modelo internacional europeo EFQM (European Foundation for Quality Management). La Fundación Europea para la Gestión de la Calidad fue creada en octubre de 1989 por directores ejecutivos y presidentes de 67 empresas europeas, y tiene su sede en Bruselas, Bélgica.

Con la certificación, el Liceo de Cervantes Norte fue destacado por su nivel de madurez organizacional y por mostrar un equilibrio sobresaliente en tres frentes:

  • Formación integral y excelencia académica agustiniana: un modelo educativo basado en la interioridad, la verdad y la comunidad, que combina el rigor académico con la formación de líderes éticos y de sentido humano.
  • Bilingüismo transversal de estándar internacional: la segunda lengua está integrada en todo el currículo, con experiencias de inmersión y certificación docente que potencian el rendimiento académico.
  • Innovación pedagógica y metodología STEAM: ambientes de aprendizaje con tecnología, como robótica, y enfoques interdisciplinarios orientados a desarrollar competencias académicas y creativas para el futuro.

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