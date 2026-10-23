De Sincelejo a París: artista colombiana lleva sus obras al Carrousel du Louvre

La artista colombiana María Esther Panesso Mercado, conocida como María Mercado, presenta su obra en el Carrousel du Louvre, en París, Francia, hasta el próximo domingo, 25 de octubre de 2026. Su propuesta artística está inspirada en la mujer, la identidad y la memoria afrocolombiana, con una mirada especial a las raíces culturales del Caribe colombiano.

La exposición tendrá como uno de sus principales referentes a las mujeres de San Basilio de Palenque, cuya historia y fortaleza hacen parte de una propuesta que busca representar la identidad afrodescendiente. A través de sus obras, la artista explora la memoria, la resiliencia y las transformaciones de las mujeres.

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El vínculo de María Mercado con la cultura costeña también tiene un origen familiar. Su madre es de Sincelejo, Sucre, una conexión que ha influido en su proceso creativo y en su interés por retratar a las mujeres desde sus historias e identidades, más allá de las representaciones folclóricas.

“Si desde el Derecho acompañaba historias que llegaban a mis manos, desde el arte comencé a construir imágenes capaces de hablar de la mujer desde otro lugar”, expresó la artista al referirse a la relación entre su trayectoria profesional y su trabajo creativo.

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María Mercado ha vendido más de 380 obras en 17 países

La participación en el Carrousel du Louvre llega después de varios años de crecimiento internacional. Desde que comenzó su carrera artística, María Mercado ha vendido más de 380 obras en 17 países y ha presentado su trabajo en diferentes escenarios culturales de ciudades como Nueva York, Tokio, Miami, Roma y Ciudad de México.

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En 2023, una de sus obras llegó al Museo Beka, ubicado en el Rockefeller Center de Nueva York, y fue proyectada en las pantallas de Times Square. Ese mismo año, Forbes Colombia la incluyó entre las 50 colombianas más creativas, un reconocimiento a su trayectoria y desarrollo artístico.

Su recorrido por escenarios internacionales continuó en 2025, cuando participó en el histórico Salon d’Automne de París, una exposición fundada en 1903. Allí presentó una obra titulada bajo el concepto de ‘Dualidades del Alma’, una reflexión sobre los contrastes entre la razón y la emoción, así como entre su ejercicio profesional como abogada y su faceta artística.

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De la abogacía a la pintura: la historia de María Mercado

Antes de consolidar su carrera en el arte, María Mercado se formó en Derecho y Administración de Negocios Internacionales y cursó un MBA en España. Durante varios años ejerció como abogada especializada en Derecho de Familia, acompañando casos relacionados con mujeres y familias.

Su regreso a la pintura ocurrió en 2020, durante la pandemia, cuando retomó una pasión de infancia y comenzó a compartir sus obras en redes sociales. Lo que empezó como un reencuentro con el arte se convirtió progresivamente en una nueva etapa profesional, que despertó el interés de galerías, coleccionistas y medios de comunicación.

Desde entonces, ha construido una identidad artística centrada en la mujer, la resiliencia y la memoria cultural, mientras mantiene su ejercicio profesional como abogada. Incluso su nombre artístico tiene un significado personal: ‘Mercado’ es el apellido de su madre y la firma con la que decidió impulsar su carrera en el mundo del arte.

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Así, María Mercado llevará a París una propuesta que conecta sus raíces familiares en Sincelejo con la identidad afrocolombiana y las historias de las mujeres del Caribe. Su participación se suma a un recorrido internacional en el que el arte se ha convertido en un medio para explorar la memoria, la identidad y la experiencia femenina.