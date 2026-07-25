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¿Los ronquidos pueden revelar problemas de salud?: En Blu Jeans, 25 de julio de 2026

En Blu Jeans del sábado, 25 de julio de 2026. Encuentre información, noticias, música, entretenimiento y mucho más.

En Blu Jeans
En Blu Jeans
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de jul, 2026

El programa del sábado, 25 de julio de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Mauricio Quintero y María del Pilar, y contó con las siguientes secciones:

  • En Orgullo País, se habló sobre Central de Maderas.
  • En Un columnista nos contó, se abordó sobre el divorcio durante el sueño.
  • En el Tema Central, Doctor Juan Guillermo Gutiérrez Quintero, cirujano maxilofacial de la Universidad El Bosque, se refirió sobre ¿Por qué un odontólogo puede detectar la apnea del sueño? ¿Qué relación tienen los ronquidos con la salud bucal?
  • En 'La maquina de la verdad', se habló sobre el maridaje.

Escuche el programa completo aquí:

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