¿Para conseguir trabajo se debe ser sincero?: En Blu Jeans, 18 de mayo de 2026

El programa del lunes festivo, 18 de mayo de 2026, de En Blu Jeans arrancó con la batalla musical entre Juanca Solarte y María Clara Gracia, y contó con las siguientes secciones:

En Orgullo País: se habló sobre Misole, un emprendimiento para coleccionistas.

se habló sobre Misole, un emprendimiento para coleccionistas. En Un columnista nos contó: se habló sobre el amor y el desamor actual.

se habló sobre el amor y el desamor actual. En el Tema Central: se habló sobre la historia más random que ha salido sobre alguna entrevista de trabajo.

se habló sobre la historia más random que ha salido sobre alguna entrevista de trabajo. En 'La máquina de la verdad': se habló sobre los mitos y verdades de la producción audiovisual.