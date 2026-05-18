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¿Para conseguir trabajo se debe ser sincero?: En Blu Jeans, 18 de mayo de 2026

En Blu Jeans del sábado, 16 de mayo de 2026. Encuentre información, noticias, música, entretenimiento y mucho más.

En Blu Jeans
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de may, 2026

El programa del lunes festivo, 18 de mayo de 2026, de En Blu Jeans arrancó con la batalla musical entre Juanca Solarte y María Clara Gracia, y contó con las siguientes secciones:

  • En Orgullo País: se habló sobre Misole, un emprendimiento para coleccionistas.
  • En Un columnista nos contó: se habló sobre el amor y el desamor actual.
  • En el Tema Central: se habló sobre la historia más random que ha salido sobre alguna entrevista de trabajo.
  • En 'La máquina de la verdad': se habló sobre los mitos y verdades de la producción audiovisual.
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