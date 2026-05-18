¿Para conseguir trabajo se debe ser sincero?: En Blu Jeans, 18 de mayo de 2026

Actualizado: 18 de may, 2026
El programa del lunes festivo, 18 de mayo de 2026, de En Blu Jeans arrancó con la batalla musical entre Juanca Solarte y María Clara Gracia, y contó con las siguientes secciones:
- En Orgullo País: se habló sobre Misole, un emprendimiento para coleccionistas.
- En Un columnista nos contó: se habló sobre el amor y el desamor actual.
- En el Tema Central: se habló sobre la historia más random que ha salido sobre alguna entrevista de trabajo.
- En 'La máquina de la verdad': se habló sobre los mitos y verdades de la producción audiovisual.