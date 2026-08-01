¿Puede la ciencia explicar lo que ocurre tras la muerte? En Blu Jeans, 1 de agosto de 2026

Actualizado: 1 de ago, 2026
El programa del sábado, 1 de agosto de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Mauro-Alejo y Juan K- Pili, y contó con las siguientes secciones:
- En Orgullo País, se habló sobre Óscar Villalobos, artista del Guaviare a Estados Unidos.
- En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre dar la oportunidad y creer.
- En el Tema Central, El doctor Manuel Sans Segarra, médico, cirujano e investigador de la conciencia, se refirió sobre ¿Científicamente esto cómo se podría explicar? ¿Qué rol cumple la supraconciencia en la vida después de la muerte?
- En 'La maquina de la verdad', se habló sobre el antiguo Egipto.
Escuche el programa completo aquí: