¿Puede la ciencia explicar lo que ocurre tras la muerte? En Blu Jeans, 1 de agosto de 2026

El programa del sábado, 1 de agosto de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Mauro-Alejo y Juan K- Pili, y contó con las siguientes secciones:



En Orgullo País, se habló sobre Óscar Villalobos, artista del Guaviare a Estados Unidos.

se habló sobre Óscar Villalobos, artista del Guaviare a Estados Unidos. En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre dar la oportunidad y creer.

se reflexionó sobre dar la oportunidad y creer. En el Tema Central, El doctor Manuel Sans Segarra, médico, cirujano e investigador de la conciencia, se refirió sobre ¿Científicamente esto cómo se podría explicar? ¿Qué rol cumple la supraconciencia en la vida después de la muerte?

El doctor Manuel Sans Segarra, médico, cirujano e investigador de la conciencia, se refirió sobre ¿Científicamente esto cómo se podría explicar? ¿Qué rol cumple la supraconciencia en la vida después de la muerte? En 'La maquina de la verdad', se habló sobre el antiguo Egipto.

Escuche el programa completo aquí: