El programa del sábado, 28 de noviembre de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical y contó con las siguientes secciones:



En Leyendas, se contó la historia de Cartier y cómo la necesidad del aviador brasileño Alberto Santos Dumont de consultar la hora mientras volaba inspiró a Louis Cartier a diseñar el reloj de pulsera Cartier Santos en 1904.

se contó la historia de Cartier y cómo la necesidad del aviador brasileño Alberto Santos Dumont de consultar la hora mientras volaba inspiró a Louis Cartier a diseñar el reloj de pulsera Cartier Santos en 1904. En Reconstruyendo País , se presentó la historia de Sánchez Pizza, un emprendimiento gastronómico de Luis Carlos Sánchez, quien creció en una familia campesina y caficultora del Huila. Inspirado en las preparaciones de su madre, decidió abrir un negocio en Bogotá especializado en pizzas, lasañas y panzerottis elaborados artesanalmente.

, se presentó la historia de Sánchez Pizza, un emprendimiento gastronómico de Luis Carlos Sánchez, quien creció en una familia campesina y caficultora del Huila. Inspirado en las preparaciones de su madre, decidió abrir un negocio en Bogotá especializado en pizzas, lasañas y panzerottis elaborados artesanalmente. En Cine Zona , Juank Solarte repasó algunas de las películas más taquilleras que fueron rodadas en Jordania, entre ellas Star Wars: El ascenso de Skywalker, Aladdín, Misión rescate e Indiana Jones y la última cruzada.

, Juank Solarte repasó algunas de las películas más taquilleras que fueron rodadas en Jordania, entre ellas Star Wars: El ascenso de Skywalker, Aladdín, Misión rescate e Indiana Jones y la última cruzada. En Un Columnista nos Contó , se reflexionó sobre la importancia de elegir a las personas que dejamos entrar en nuestra vida, a partir de las palabras de Evy Poumpouras, exagente del Servicio Secreto de Estados Unidos. La invitación fue a establecer límites, asumir la responsabilidad de nuestras decisiones y evitar que las opiniones de los demás condicionen nuestros objetivos.

, se reflexionó sobre la importancia de elegir a las personas que dejamos entrar en nuestra vida, a partir de las palabras de Evy Poumpouras, exagente del Servicio Secreto de Estados Unidos. La invitación fue a establecer límites, asumir la responsabilidad de nuestras decisiones y evitar que las opiniones de los demás condicionen nuestros objetivos. En Les Tengo Una Historia , se hizo un recorrido por canciones famosas que nacieron de obras literarias, como Love Story de Taylor Swift, inspirada en Romeo y Julieta; Scentless Apprentice de Nirvana, basada en El perfume, y Lobo hombre en París de La Unión, inspirada en un cuento de Boris Vian.

, se hizo un recorrido por canciones famosas que nacieron de obras literarias, como Love Story de Taylor Swift, inspirada en Romeo y Julieta; Scentless Apprentice de Nirvana, basada en El perfume, y Lobo hombre en París de La Unión, inspirada en un cuento de Boris Vian. En El Secreto de la Innovación , se analizó cómo las nuevas tendencias de consumo pueden generar oportunidades de negocio, a partir del caso de Nestlé y la reformulación de un producto nutricional orientado a personas que buscan preservar su masa muscular durante tratamientos para bajar de peso.

, se analizó cómo las nuevas tendencias de consumo pueden generar oportunidades de negocio, a partir del caso de Nestlé y la reformulación de un producto nutricional orientado a personas que buscan preservar su masa muscular durante tratamientos para bajar de peso. En el Tema Central , Rosa Helena Bustos, jefe del Departamento de Farmacología de la Universidad de La Sabana, explicó qué son los péptidos, cuáles son sus aplicaciones médicas y qué evidencia científica existe detrás de sus beneficios. También abordó los riesgos asociados con los tratamientos para adelgazar, la pérdida de masa muscular, los posibles efectos adversos y las promesas de rejuvenecimiento, haciendo énfasis en los peligros de la automedicación y la importancia de contar con supervisión médica.

, Rosa Helena Bustos, jefe del Departamento de Farmacología de la Universidad de La Sabana, explicó qué son los péptidos, cuáles son sus aplicaciones médicas y qué evidencia científica existe detrás de sus beneficios. También abordó los riesgos asociados con los tratamientos para adelgazar, la pérdida de masa muscular, los posibles efectos adversos y las promesas de rejuvenecimiento, haciendo énfasis en los peligros de la automedicación y la importancia de contar con supervisión médica. En 'La Máquina de la verdad', se discutieron los mitos y verdades que rodean a la implantología Oral, con la ayuda del Dr. Alejandro Valencia.

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