Actualizado: 28 de nov, 2026
El programa del sábado, 28 de noviembre de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical y contó con las siguientes secciones:
- En Leyendas, se contó la historia de Cartier y cómo la necesidad del aviador brasileño Alberto Santos Dumont de consultar la hora mientras volaba inspiró a Louis Cartier a diseñar el reloj de pulsera Cartier Santos en 1904.
- En Reconstruyendo País, se presentó la historia de Sánchez Pizza, un emprendimiento gastronómico de Luis Carlos Sánchez, quien creció en una familia campesina y caficultora del Huila. Inspirado en las preparaciones de su madre, decidió abrir un negocio en Bogotá especializado en pizzas, lasañas y panzerottis elaborados artesanalmente.
- En Cine Zona, Juank Solarte repasó algunas de las películas más taquilleras que fueron rodadas en Jordania, entre ellas Star Wars: El ascenso de Skywalker, Aladdín, Misión rescate e Indiana Jones y la última cruzada.
- En Un Columnista nos Contó, se reflexionó sobre la importancia de elegir a las personas que dejamos entrar en nuestra vida, a partir de las palabras de Evy Poumpouras, exagente del Servicio Secreto de Estados Unidos. La invitación fue a establecer límites, asumir la responsabilidad de nuestras decisiones y evitar que las opiniones de los demás condicionen nuestros objetivos.
- En Les Tengo Una Historia, se hizo un recorrido por canciones famosas que nacieron de obras literarias, como Love Story de Taylor Swift, inspirada en Romeo y Julieta; Scentless Apprentice de Nirvana, basada en El perfume, y Lobo hombre en París de La Unión, inspirada en un cuento de Boris Vian.
- En El Secreto de la Innovación, se analizó cómo las nuevas tendencias de consumo pueden generar oportunidades de negocio, a partir del caso de Nestlé y la reformulación de un producto nutricional orientado a personas que buscan preservar su masa muscular durante tratamientos para bajar de peso.
- En el Tema Central, Rosa Helena Bustos, jefe del Departamento de Farmacología de la Universidad de La Sabana, explicó qué son los péptidos, cuáles son sus aplicaciones médicas y qué evidencia científica existe detrás de sus beneficios. También abordó los riesgos asociados con los tratamientos para adelgazar, la pérdida de masa muscular, los posibles efectos adversos y las promesas de rejuvenecimiento, haciendo énfasis en los peligros de la automedicación y la importancia de contar con supervisión médica.
- En 'La Máquina de la verdad', se discutieron los mitos y verdades que rodean a la implantología Oral, con la ayuda del Dr. Alejandro Valencia.
Escuche el programa completo aquí: