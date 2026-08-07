Qué es el apego ansioso y cómo sanarlo en las relaciones: En Blu Jeans, 7 de agosto de 2026

Actualizado: 7 de ago, 2026
El programa del viernes, 7 de agosto de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Mauro-Alejo y Juan K- Pili, y contó con las siguientes secciones:
- En Orgullo País, se habló sobre la historia de Kelly Durán, creadora de Ketesa, un emprendimiento de accesorios artesanales en arcilla que nació para cumplir su sueño de emprender mientras acompaña a su hijo.
- En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre la importancia de aprender a soltar y construir relaciones desde la confianza, evitando que el apego se convierta en dependencia emocional.
- En el Tema Central, la psicóloga Soledad Grunert explica cómo se origina el apego ansioso en la infancia debido a respuestas emocionales inconsistentes de los cuidadores, cómo se manifiesta en la adultez y qué pasos seguir para lograr la autorregulación y sanar las relaciones.
- En 'La maquina de la verdad', se habló sobre algunos de los misterios, creencias y curiosidades del antiguo Egipto, una de las civilizaciones más fascinantes de la historia.
Escuche el programa completo aquí: