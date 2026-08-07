Qué es el apego ansioso y cómo sanarlo en las relaciones: En Blu Jeans, 7 de agosto de 2026

El programa del viernes, 7 de agosto de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Mauro-Alejo y Juan K- Pili, y contó con las siguientes secciones:



En Orgullo País, se habló sobre la historia de Kelly Durán, creadora de Ketesa, un emprendimiento de accesorios artesanales en arcilla que nació para cumplir su sueño de emprender mientras acompaña a su hijo.

se habló sobre la historia de Kelly Durán, creadora de Ketesa, un emprendimiento de accesorios artesanales en arcilla que nació para cumplir su sueño de emprender mientras acompaña a su hijo. En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre la importancia de aprender a soltar y construir relaciones desde la confianza, evitando que el apego se convierta en dependencia emocional.

se reflexionó sobre la importancia de aprender a soltar y construir relaciones desde la confianza, evitando que el apego se convierta en dependencia emocional. En el Tema Central, la psicóloga Soledad Grunert explica cómo se origina el apego ansioso en la infancia debido a respuestas emocionales inconsistentes de los cuidadores, cómo se manifiesta en la adultez y qué pasos seguir para lograr la autorregulación y sanar las relaciones.

la psicóloga Soledad Grunert explica cómo se origina el apego ansioso en la infancia debido a respuestas emocionales inconsistentes de los cuidadores, cómo se manifiesta en la adultez y qué pasos seguir para lograr la autorregulación y sanar las relaciones. En 'La maquina de la verdad', se habló sobre algunos de los misterios, creencias y curiosidades del antiguo Egipto, una de las civilizaciones más fascinantes de la historia.

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