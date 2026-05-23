¿Qué es peor: enemigo frontal o silencioso?: En Blu Jeans, 23 de mayo de 2026

El programa del sábado, 23 de mayo de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre María del Pilar y Mauricio Quintero, y contó con las siguientes secciones:



En Orgullo País, se habló sobre Quinto Elemento, adornando las calles de Bogotá y el medio ambiente.

se habló sobre Quinto Elemento, adornando las calles de Bogotá y el medio ambiente. En Un columnista nos contó, se refirió sobre un tiroteo escolar.

se refirió sobre un tiroteo escolar. En el Tema Central, Sylvia Ramírez, escritora y conferencista de liderazgo, se refirió sobre ¿Mostrar felicidad en redes sociales alimenta a los enemigos? ¿Qué es peor: un enemigo frontal o uno silencioso?

Sylvia Ramírez, escritora y conferencista de liderazgo, se refirió sobre ¿Mostrar felicidad en redes sociales alimenta a los enemigos? ¿Qué es peor: un enemigo frontal o uno silencioso? En 'La maquina de la verdad', se habló sobre el internet de las cosas.

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