En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Encuesta Invamer
Yulixa Toloza
Ataque sede Paloma Valencia
Mundial Fifa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

¿Qué es peor: enemigo frontal o silencioso?: En Blu Jeans, 23 de mayo de 2026

En Blu Jeans del sábado, 23 de mayo de 2026. Encuentre información, noticias, música, entretenimiento y mucho más.

En Blu Jeans
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de may, 2026

El programa del sábado, 23 de mayo de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre María del Pilar y Mauricio Quintero, y contó con las siguientes secciones:

  • En Orgullo País, se habló sobre Quinto Elemento, adornando las calles de Bogotá y el medio ambiente.
  • En Un columnista nos contó, se refirió sobre un tiroteo escolar.
  • En el Tema Central, Sylvia Ramírez, escritora y conferencista de liderazgo, se refirió sobre ¿Mostrar felicidad en redes sociales alimenta a los enemigos? ¿Qué es peor: un enemigo frontal o uno silencioso?
  • En 'La maquina de la verdad', se habló sobre el internet de las cosas.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad