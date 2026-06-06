¿Qué estamos haciendo mal como sociedad?: En Blu Jeans, 6 de junio de 2026

Actualizado: 6 de jun, 2026
El programa del sábado, 6 de junio de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre team María del Pilar - Alejandro vs. Mauricio - Andrés, y contó con las siguientes secciones:
- En Orgullo País, se habló sobre La mujer detrás de la colección personal de libros de JP Morgan.
- En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre ¿hace cuanto no se priorizan ustedes?
- En el Tema Central, Yokoi Kenji: Trabajador social, pensador, conferencista influyente de habla Hispana, se refirió sobre ¿Cuáles son esas conductas o situaciones que son dañinas o disfuncionales en la sociedad?
- En 'La maquina de la verdad', se habló sobre las funciones del café.
Escuche el programa completo aquí: