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¿Qué estamos haciendo mal como sociedad?: En Blu Jeans, 6 de junio de 2026

En Blu Jeans del sábado, 6 de junio de 2026. Encuentre información, noticias, música, entretenimiento y mucho más.

En Blu Jeans
En Blu Jeans
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de jun, 2026

El programa del sábado, 6 de junio de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre team María del Pilar - Alejandro vs. Mauricio - Andrés, y contó con las siguientes secciones:

  • En Orgullo País, se habló sobre La mujer detrás de la colección personal de libros de JP Morgan.
  • En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre ¿hace cuanto no se priorizan ustedes?
  • En el Tema Central, Yokoi Kenji: Trabajador social, pensador, conferencista influyente de habla Hispana, se refirió sobre ¿Cuáles son esas conductas o situaciones que son dañinas o disfuncionales en la sociedad?
  • En 'La maquina de la verdad', se habló sobre las funciones del café.

Escuche el programa completo aquí:

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