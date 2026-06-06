¿Qué estamos haciendo mal como sociedad?: En Blu Jeans, 6 de junio de 2026

El programa del sábado, 6 de junio de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre team María del Pilar - Alejandro vs. Mauricio - Andrés, y contó con las siguientes secciones:



En Orgullo País, se habló sobre La mujer detrás de la colección personal de libros de JP Morgan.

se habló sobre La mujer detrás de la colección personal de libros de JP Morgan. En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre ¿hace cuanto no se priorizan ustedes?

se reflexionó sobre ¿hace cuanto no se priorizan ustedes? En el Tema Central, Yokoi Kenji: Trabajador social, pensador, conferencista influyente de habla Hispana, se refirió sobre ¿Cuáles son esas conductas o situaciones que son dañinas o disfuncionales en la sociedad?

Yokoi Kenji: Trabajador social, pensador, conferencista influyente de habla Hispana, se refirió sobre ¿Cuáles son esas conductas o situaciones que son dañinas o disfuncionales en la sociedad? En 'La maquina de la verdad', se habló sobre las funciones del café.

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