En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nobel de Paz
Huracán Simón
Terremoto en Panamá
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

¿Una mala alimentación afecta la salud mental?. En Blu Jeans, de octubre de 2026

En Blu Jeans del domingo, 11 de octubre de 2026, encuentre información, noticias, música, entretenimiento y mucho más.

Blu Radio.jpg
Blu Radio.
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de oct, 2026

El programa de este domingo, 11 de octubre de 2026, 'En Blu Jeans' arrancó con la encuesta: ¿Qué está haciendo usted para prevenir la diabetes?, y además contó con las siguientes secciones:

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo
  • 'La ciencia detrás de las cosas': Se explicó el alto valor y los usos médicos del veneno de escorpión, incluyendo cómo se extrae y sus aplicaciones para tratar tumores, dolor y artritis.
  • 'Tema Central': Se analizó la relación entre la alimentación y la salud mental con el Dr. Gerardo Ochoa, abordando cómo la nutrición influye en las emociones y el manejo de la diabetes.
  • 'Historias de viaje con JuanK': Se compartió una experiencia de viaje por Islandia destacando el glaciar Vatnajökull, la laguna Jökulsárlón, la playa de los diamantes y el avistamiento de fauna local.
  • 'La máquina de la verdad': Se examinaron mitos y verdades sobre la decisión de tener o no hijos en pareja junto al especialista Andrés Cano.

Últimas noticias

Micrófono y cabina de Blu Radio
En BLU Jeans

¿Dejar el azúcar es suficiente para prevenir la diabetes?: En Blu Jeans, 10 de octubre de 2026

La alternativa para reducir el azúcar sin perder el sabor ante alza de diabetes
Salud

¿Se puede revertir la diabetes tipo 2? Médico explica por dónde empezar

Publicidad

Relacionados

Programas completos

Podcast

Publicidad

Publicidad

Publicidad