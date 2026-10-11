¿Una mala alimentación afecta la salud mental?. En Blu Jeans, de octubre de 2026

El programa de este domingo, 11 de octubre de 2026, 'En Blu Jeans' arrancó con la encuesta: ¿Qué está haciendo usted para prevenir la diabetes?, y además contó con las siguientes secciones:

'La ciencia detrás de las cosas': Se explicó el alto valor y los usos médicos del veneno de escorpión, incluyendo cómo se extrae y sus aplicaciones para tratar tumores, dolor y artritis.

Se explicó el alto valor y los usos médicos del veneno de escorpión, incluyendo cómo se extrae y sus aplicaciones para tratar tumores, dolor y artritis. 'Tema Central': Se analizó la relación entre la alimentación y la salud mental con el Dr. Gerardo Ochoa, abordando cómo la nutrición influye en las emociones y el manejo de la diabetes.

Se analizó la relación entre la alimentación y la salud mental con el Dr. Gerardo Ochoa, abordando cómo la nutrición influye en las emociones y el manejo de la diabetes. 'Historias de viaje con JuanK': Se compartió una experiencia de viaje por Islandia destacando el glaciar Vatnajökull, la laguna Jökulsárlón, la playa de los diamantes y el avistamiento de fauna local.

Se compartió una experiencia de viaje por Islandia destacando el glaciar Vatnajökull, la laguna Jökulsárlón, la playa de los diamantes y el avistamiento de fauna local. 'La máquina de la verdad': Se examinaron mitos y verdades sobre la decisión de tener o no hijos en pareja junto al especialista Andrés Cano.