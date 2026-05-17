Liderazgo, negocios y bienestar: 17 de mayo de 2026 - Encuentros Blu, programa completo

Actualizado: 17 de may, 2026
Descubra las recomendaciones más destacadas para disfrutar de una vida plena y equilibrada con Encuentros Blu, este domingo, 17 de mayo de 2026.
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Habla de la economía de bolsillo de las personas, créditos y ayudas para recuperar la tranquilidad con soluciones legales claras y acompañamiento profesional.
- Lucia Andrade
Su trabajo se enfoca en ayudar a personas y empresas a fortalecer su reputación, gestionar crisis y mejorar su productividad a través de una comunicación efectiva.
- Karen Schlicht, experience kissimmee
El hogar de aventuras al aire libre, campos de golf increíbles, entretenimiento de primer nivel y una mezcla de atracciones memorables para todas
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Reconocida empresaria, conferencista, mentora, columnista, presentadora, creadora de contenido y estratega de negocios colombiana.
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