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Liderazgo, negocios y bienestar: 17 de mayo de 2026 - Encuentros Blu, programa completo

Escuche las mejores recomendaciones para vivir bien en Encuentros Blu, de este domingo, 17 de mayo de 2026.

encuentros blu
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de may, 2026

Descubra las recomendaciones más destacadas para disfrutar de una vida plena y equilibrada con Encuentros Blu, este domingo, 17 de mayo de 2026.

  • María Eugenia Orozco, Solvita
    Habla de la economía de bolsillo de las personas, créditos y ayudas para recuperar la tranquilidad con soluciones legales claras y acompañamiento profesional.
  • Lucia Andrade
    Su trabajo se enfoca en ayudar a personas y empresas a fortalecer su reputación, gestionar crisis y mejorar su productividad a través de una comunicación efectiva.
  • Karen Schlicht, experience kissimmee
    El hogar de aventuras al aire libre, campos de golf increíbles, entretenimiento de primer nivel y una mezcla de atracciones memorables para todas
  • Kathe Loaiza
    Reconocida empresaria, conferencista, mentora, columnista, presentadora, creadora de contenido y estratega de negocios colombiana.

Escuche el programa completo acá:

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