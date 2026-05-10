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Literatura y cultura del Caribe: 9 de mayo de 2026 - Encuentros Blu, programa completo

Escuche las mejores recomendaciones para vivir bien en Encuentros Blu, de este domingo, 3 de mayo de 2026.

encuentros blu
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de may, 2026

Descubra las recomendaciones más destacadas para disfrutar de una vida plena y equilibrada con Encuentros Blu, este domingo, 9 de mayo de 2026.

  • Yeider Rivera, escritor investigador, conferencista
  • Rafael Vanegas Herrera, fundador Numo Group.
  • May Villota, comunicadora social y escritora
    Habla de su libro Mi Selva, Mi Tesoro: Memorias de una Jungla Viva y un Despertar Salvaje.
  • Beto García, Cofundador y Gerente General de Monte Manglar
    Una marca que desde el Caribe colombiano habla de los destilados en el país.

Escuche el programa completo acá:

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