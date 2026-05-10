Literatura y cultura del Caribe: 9 de mayo de 2026 - Encuentros Blu, programa completo

Actualizado: 10 de may, 2026
Descubra las recomendaciones más destacadas para disfrutar de una vida plena y equilibrada con Encuentros Blu, este domingo, 9 de mayo de 2026.
- Yeider Rivera, escritor investigador, conferencista
- Rafael Vanegas Herrera, fundador Numo Group.
- May Villota, comunicadora social y escritora
Habla de su libro Mi Selva, Mi Tesoro: Memorias de una Jungla Viva y un Despertar Salvaje.
- Beto García, Cofundador y Gerente General de Monte Manglar
Una marca que desde el Caribe colombiano habla de los destilados en el país.
Escuche el programa completo acá: