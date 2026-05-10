Literatura y cultura del Caribe: 9 de mayo de 2026 - Encuentros Blu, programa completo

Descubra las recomendaciones más destacadas para disfrutar de una vida plena y equilibrada con Encuentros Blu, este domingo, 9 de mayo de 2026.



Yeider Rivera, escritor investigador, conferencista



escritor investigador, conferencista Rafael Vanegas Herrera , fundador Numo Group.



, fundador Numo Group. May Villota, comunicadora social y escritora

Habla de su libro Mi Selva, Mi Tesoro: Memorias de una Jungla Viva y un Despertar Salvaje.



Habla de su libro Mi Selva, Mi Tesoro: Memorias de una Jungla Viva y un Despertar Salvaje. Beto García, Cofundador y Gerente General de Monte Manglar

Una marca que desde el Caribe colombiano habla de los destilados en el país.



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