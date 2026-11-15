Música, emprendimiento y innovación: 15 de noviembre de 2026 - Encuentros Blu, programa completo

Descubra las entrevistas y reflexiones que marcaron una nueva edición de Encuentros Blu, este domingo, 15 de noviembre de 2026.

Jolmer Hurtado, director de Tinkuy Escuela de Formación, habló sobre el papel de la música en el bienestar de las personas y la historia de esta organización cultural, que desde 2018 reúne a aficionados y músicos profesionales en diferentes procesos corales en Bogotá. Explicó las diferencias entre sus agrupaciones, los espacios de formación musical y la filosofía de abrirles las puertas del canto a personas sin experiencia previa. También contó cómo fue la presentación del Ensamble Vocal junto a la Fundación Canto Verde en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, con una propuesta que llevó al escenario poemas sobre las historias de las mujeres colombianas, musicalizados para coro y orquesta sinfónica.

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Omar Ramírez, director ejecutivo de la Fundación Coomeva, explicó el trabajo de la organización para impulsar el desarrollo empresarial y acompañar a emprendedores y pequeños negocios en distintas regiones del país. Durante la conversación, se refirió a las iniciativas de reactivación económica para los negocios afectados por el terremoto, entre ellas la elaboración de un manual de crisis para microempresas y talleres de orientación para recuperar sus ventas. También habló de la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en los procesos de formación, con ejercicios prácticos para que los empresarios mejoren la atención a sus clientes, promocionen sus productos y optimicen sus operaciones.

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