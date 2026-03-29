Poemas, música y libros: 29 de marzo de 2026 - Encuentros Blu, programa completo

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Paty David / Poemas Paranormales

Hay algo que siempre me ha llamado la atención de Paty; es nada menos que su escritura apasionada, que obedece solo a ella misma, lo que permite que su poesía sea como ella en sí sin ningún artificio sino con su pulso que es lo indispensable para trasegar su textos como un camino por los calles siempre llenas de extravío y de poesía.



Hay algo que siempre me ha llamado la atención de Paty; es nada menos que su escritura apasionada, que obedece solo a ella misma, lo que permite que su poesía sea como ella en sí sin ningún artificio sino con su pulso que es lo indispensable para trasegar su textos como un camino por los calles siempre llenas de extravío y de poesía. José David Díaz, director de Café a Ciegas

Una iniciativa es una experiencia multisensorial inmersiva que combina teatro, café y aromas en la oscuridad total, con el fin de promover la inclusión laboral y artística de personas con discapacidad.

Escuche el programa completo acá: