Aida Victoria reveló quién es la mujer con la que le gustaría tener sexo

Una reveladora confesión hizo Aida Victoria Merlano la noche del pasado sábado durante un live con Yina Calderón. La actual influencer dijo el nombre de la mujer con quien le gustaría tener relaciones sexuales.

Lo anterior se dio a raíz de una pregunta de Yina a Aida sobre

con quien le gustaría tener sexo sea hombre o mujer.

"Si yo me quiero comer una mujer la persigo y si digo el nombre me va a oir. Hay una mujer que yo conocí en un programa y me dejó impactada. Es muy atractiva físicamente y además tiene una personalidad que me dejó loca. La mujer que me quisiera alguna vez comer, espero no esté fuera de mi alcance, es Violeta Bergonzi", dijo entre risas Aida Victoria.

Escuche aquí la confesión completa:

