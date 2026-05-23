Álvaro Díaz, Greeicy y Fito Páez lideran estrenos musicales de la semana

No es la primera vez que acaba otra semana llega cargada de grandes éxitos y estrenos musicales de categoría. Esta mitad del mes de mayo tuvo protagonismo, en especial, de artistas en el exterior que llegaron con nuevos álbumes y EP, pero los locales no se quedaron atrás y de todos destacaron tres en especial: Álvaro Díaz, Greeicy y Fito Páez

El primer llegó con 'Omakase', el álbum que sus fans esperaban desde hace meses. Si bien muchos esperaban una canción con Feid, este solo participó en "Bimel" con Rauw Alejandro para ser parte de los coros; sin embargo, esto no quitó peso para que el puertorriqueño entregara uno de sus trabajos como artista.

‘OMAKASE’ es un álbum conceptual en el que Álvaro Díaz utiliza la experiencia gastronómica japonesa del mismo nombre como metáfora de su proceso creativo. El artista se presenta como el chef que guía al oyente a través de un menú musical dividido en cuatro etapas: Crudo, donde nacen las ideas; Sazón, donde los sonidos y emociones toman forma; Transformación por fuego, que representa los momentos de mayor intensidad emocional; y Sentimiento/Corazón, el resultado final que expone su lado más íntimo y personal. Así, cada canción funciona como un plato dentro de una experiencia diseñada para ser disfrutada de principio a fin.

Por otro lado, Greeicy encendió la ‘Candela’ (nombre de su nuevo álbum) de su carrera como artista con este producto de 12 canciones en donde viene el éxito de “Quiero+”, uno de sus sencillos más escuchados en los últimos años y que conectó con millones de mujeres.



“Yo hice la tarea de que cada una de las canciones prendiera mi CANDELA, prendiera algo en mí. Este álbum tiene mucho amor; tiene una cantidad de gente a la que amo profundamente, la que ha llegado en ese transcurso de la vida: amigos, gente bonita, gente que trabaja con el alma, gente que tiene mucha CANDELA”, dijo Greeicy.

Dijo que este proyecto retrata una etapa profundamente personal, atravesada por los altibajos de la vida, pero centrada en la conexión con una fuerza interior inexplicable. Cada una de las 12 canciones que integran la producción está construida en torno al concepto del fuego interior.

Ahora, como símbolo de recuperación y renacimiento, el músico Fito Páez lanzó el 21 de mayo de 2026 Shine, un álbum de 13 canciones inéditas en el que reflexiona sobre la insensibilidad y el adormecimiento social, mientras imagina un mundo sostenido por la amistad, los afectos y los vínculos humanos genuinos. El disco combina una mirada crítica sobre la realidad con mensajes de esperanza, recorriendo historias de amor, conflictos, redenciones y búsquedas personales que invitan tanto a la reflexión como a celebrar el valor de la empatía.

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Desde los años 80, Fito Páez se consolidó como uno de los grandes referentes del rock en español gracias a canciones como Giros, 11 y 6 y El amor después del amor, obras que trascendieron generaciones y se convirtieron en parte fundamental de la cultura latinoamericana.

Más estrenos musicales que se sumaron esta semana

Estos tres artistas lideraron una lista de varios artistas que llegaron con nueva música. Conozca la lista completa aquí:

"Loco x Volver" de Maluma: un álbum que desde la presentación de algunos canciones daba a entender que no sería igual a los otros, sino que tendría una diversidad sonora fuertemente marcada. Por eso, para hacerlo aún más personal, le agregó sonidos colombianos y los que a su largo de su carrera lo han acompañado,

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"Q'hubo mi amor" de Ovy On The Drums, Jere Klein y Blessd: una canción con un ritmo pegajoso de la mano al estilo del 'Bendito' que relata los amores de barrio y las pasiones por las calles de Medellín.

"Qué Mal Te Ves Sin Mí" de Grupo Firme: todo el sentimiento que los caracteriza, cantándole al desamor con esa fuerza y feeling que solo ellos saben proyectar; en esta ocasión vienen acompañados por Hernán Sepulveda quién ha puesto todo el dolor de un corazón roto en su voz.

"Oye Mi Amor" de Dua Lipa y Maná: uno de los temas más emblemáticos de la banda mexicana, fue elegido por la cantante británica para formar parte oficial del proyecto.

"Combi Completa" de Jombriel y Jotta: una canción que aterriza con una vibra intensa, sonidos oscuros y una estética directa inspirada en la calle y la nueva generación del movimiento urbano latino.

"Euforia" de Kidd Voodoo: marcará una nueva era en su carrera musical haciendo un punto de inflexión y pasando de ser una figura local a una estrella a nivel global. Un sitio web que con un contador regresivo y una cuenta de Instagram bajo el nombre de @eufooooria, dan cuenta de la expectativa que hay alrededor de este nuevo trabajo de la estrella.

"Sad" de Tury: continúa construyendo una identidad musical enfocada en revivir la esencia del dancehall callejero, ese que sonaba en cada esquina, en cada fiesta y que, como él mismo dice, “ponía a perrear hasta a las más feas”.

"FIFTIFIFTI" de Nath: aborda uno de los grandes mitos de las relaciones modernas: la idea del 50/50, dejando claro que ese equilibrio matemático solo tiene cabida cuando hablamos de amor verdadero.

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"Dime qué hiciste" de Pipe Bueno y Cumbia Pedregal: una colaboración que promete convertirse en himno de las noches de despecho y romance. La canción captura esa sensación de no poder sacarse a alguien de la cabeza después de una noche intensa: el olor, el recuerdo, la piel y las ganas de volver a vivirlo todo otra vez.

"ULA HU" de Juan Palau: una canción que reúne todos los elementos necesarios para convertirse en el soundtrack perfecto del verano: frescura, energía, ritmo y esa buena vibra.

"Bugutu" de Bellakath: se mueve entre el dembow y el reggaetón con una intención clara: rendir tributo directo a las raíces del género desde un lugar actual. El tema, que ya sobrepasa los 231 mil streams, continúa en ascenso, y ahora, con el lanzamiento de su video oficial, amplía su alcance.

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"Se metió el león" de Lowe León: cada canción nace de experiencias reales, momentos de vida, aprendizajes, caídas, amores, pérdidas y renacimientos que hoy toman forma a través del merengue urbano, la bachata y una nueva identidad sonora que el artista venía construyendo silenciosamente desde hace años.

"Fresquito" de Los Rogelios: el grupo caleño lleva más de ocho años desarrollando una propuesta que mezcla rap, trap, G-Funk y R&B con historias inspiradas en la vida diaria, la jerga popular y las vivencias reales del barrio.