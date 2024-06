Ángela Aguilar rompe el silencio, defiende su amor con Nodal y hasta se tatuó: “No nos crucifiquen”

Tras la polémica que ha rodeado su reciente relación con el cantante Christian Nodal, Ángela Aguilardecidió romper el silencio y defender su amor ante las críticas. La joven cantante, que ha sido blanco de intensas especulaciones y fuertes comentarios en redes sociales, se expresó de manera clara y emotiva sobre su romance, pidió comprensión y respeto hacia su vida privada.

En una entrevista con un medio de comunicación en la que fue portada, Ángela Aguilar expresó sus sentimientos sobre la situación y resaltó que solo las personas cercanas saben lo qué pasó y solo ellos la conocen.

La gente no tiene por qué saber mi verdad. Siento que si la explico me hace ser culpable de algo que ni siquiera hice. Por eso muy pocas veces me defiendo, es más, creo que nunca me defiendo. Que la gente hable y que diga lo que diga, yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe Dijo Aguilar

La joven cantante, perteneciente a la reconocida dinastía Aguilar,destacó los valores que le han inculcado sus padres y abuelos, quienes son toda una institución en la cultura mexicana. Así mismo resaltó la privacidad de la que su familia ha sido protagonista alejada de escándalos y murmuraciones.

"Soy la hija de Pepe Aguilar y la nieta de Flor Silvestre y si algo me han enseñado es que tu verdad hay que vivirla, tu amor hay que cantarlo. Yo he sido muy privada porque he recibido muchas críticas en el pasado y también porque así han vivido mis papás su vida. Llevan 27 de años de casados y lo único que saben de ellos es cuando salen en las alfombras rojas", agregó.

Publicidad

Ángela subrayó que su discreción no es nueva y que ha sido una constante en su vida, reflejo de la forma en que su familia ha manejado la fama y su vida personal.

"En este caso no quería que la gente pudiera robarme esa oportunidad de vivir la etapa que estoy viviendo, es una etapa preciosa, nunca había tenido la oportunidad de sentirme así, de vivir este sueño, de crecer".

Publicidad

Ángela Aguilar y la petición de comprensión

La cantante también hizo un llamado a la empatía, recordando a sus seguidores y críticos que todos han tenido una etapa de juventud y de enamoramiento. Pidió a sus seguidores que recordaran cuando tuvieron 20 años, cuando se enamoraron por primera vez de verdad.

"Nosotros vivimos en una época donde para que algo venda tiene que estar mal. No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes. Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho", concluyó la artista.

Los mejores memes de Christian Nodal y la polémica frase "fan de su relación" Foto: AFP - redes sociales

Un tatuaje como símbolo de amor

En medio de la controversia, Ángela ha tomado un paso significativo al tatuarse, un gesto que muchos interpretan como una declaración de su compromiso y amor por Nodal, las letras CN fueron las elegidas para sellar este romance que parece empezar con el pie derecho. Este acto, lejos de calmar las aguas, añadió más combustible a la conversación, pero también ha mostrado su determinación de vivir su vida según sus propios términos.

Ángela Aguilar, portada de revista. Foto: Instagram @quiencom.

Reacciones en redes sociales

Las redes sociales no tardaron en reaccionar a las declaraciones de Ángela Aguilar. Mientras algunos seguidores mostraron su apoyo y empatía, otros continuaron con críticas y especulaciones. La relación entre Ángela y Nodal ha sido un tema candente, con opiniones divididas entre el público.