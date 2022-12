Artistas internacionales darán concierto en la frontera entre México y EEUU

Este 15 de octubre se realizará el concierto RiseUp As One, como un acto de adoración a la música, la diversidad, y la unidad.



El concierto RiseUp As One tendrá lugar en el puente que conecta a Tijuana con San Diego, y contará con la participación de artistas como: Julieta Venegas, Carlos Vives, Juanes, Los Tigres del Norte, Alejandro Sanz, Fonseca, Miguel Bosé, entre muchos otros de talla internacional.



En caso de que usted desee asistir a este evento, puede adquirir sus boletas de forma gratuita por medio de la página web oficial del concierto y ahí se le indicará el procedimiento a seguir.



Sin embargo, si usted no puede asistir al mismo, pero no quiera perderse el espectáculo, la cadena Univisión prestará un servicio de cobertura exclusivo en todas sus plataformas, incluyendo sus 17 plataformas digitales, como así mismo señal abierta y por cable.



