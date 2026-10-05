Mägo de Oz regresará a Bogotá en 2027 con un único concierto en Colombia

Mägo de Oz, una de las bandas más representativas del rock en español, confirmó su regreso a Colombia para ofrecer un único concierto el 26 de febrero de 2027 en el Movistar Arena de Bogotá. Bajo el concepto “La Noche de Brujas”, la agrupación española promete una jornada marcada por el rock, el metal, la fantasía y el carácter teatral que ha acompañado su trayectoria.

El anuncio llega en un momento especial para la banda, que fue nominada a los Latin GRAMMY 2026 en la categoría Mejor Álbum de Rock por Malicia. En esta categoría también compiten Beta, 1915, Fito Páez y Viniloversus.

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Un reencuentro con los himnos del rock en español

La presentación será una nueva oportunidad para que los seguidores colombianos disfruten en vivo canciones que se han convertido en clásicos para varias generaciones, entre ellas “Fiesta Pagana”, “Molinos de Viento”, “La Costa del Silencio” y “Hasta que el cuerpo aguante”.

El concepto de “La Noche de Brujas” busca convertir el concierto en un gran aquelarre musical, donde la energía del público se combine con la identidad fantástica de Mägo de Oz y su particular puesta en escena.



Mago de Oz // Foto: suministrada

Preventa y precios

La preventa exclusiva para clientes Movistar estará disponible el 1 y 2 de octubre, mientras que la venta para público general comenzará el 3 de octubre.

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Los precios, más servicio, van desde $199.000 para Piso 2 (207-213), hasta $399.000 para Tribuna Fan Sur. También estarán disponibles localidades de Platea y diferentes sectores del Piso 2.

Así, Mägo de Oz prepara su regreso a Bogotá para reencontrarse con sus seguidores y celebrar, en una sola noche, la historia y vigencia del rock en español.