No solo el nombre, Movistar Arena tendrá más cambios: ¿afectan los conciertos?

El Movistar Arena de Bogotá entró en una fase de transformación, no solo por el cambio de nombre, sino que la operación de BitHub con el 100 % de la sociedad tendrá diferentes ajustes para llevar a este recinto a un siguiente nivel, más de lo que ha logrado desde 2017.

“El cambio no representa el final, por el contrario, la arena entra en una nueva etapa con una agenda que confirma la fuerza de la industria del entretenimiento en Colombia. Más de 50 shows están programados para los últimos meses de 2026 y más de 80 espectáculos ya están confirmados para 2027. La música, los grandes artistas, las experiencias y millones de espectadores seguirán encontrándose bajo el mismo techo, que hace parte de la identidad de la ciudad", indicaron en un comunicado.

Movistar Arena // Foto: Alcaldía de Bogotá

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No solo cambiará el nombre del Movistar Arena

Aunque muchos esperaban que solo el letrero y el nombre serían los cambios, a través de un comunicado, BeatHub Entertainment, accionista de Colombiana de Escenarios (CDE), junto con los socios y la Junta Directiva de la compañía dio a conocer la llegada de Gabriel Sánchez como gerente, confirmando la salida de Luis Guillermo ‘Luigi’ Quintero tras ocho años en el cargo.

“A partir del 5 de octubre de 2026, Gabriel Sánchez Olea asume la Gerencia General, desde donde liderará el desarrollo del escenario y los retos que esta nueva etapa trae para la industria del entretenimiento en Colombia y en el mundo. Con este nuevo capítulo, BeatHub Entertainment reafirma su compromiso con el crecimiento del escenario, con el fortalecimiento de la industria del entretenimiento y con seguir construyendo experiencias que conecten a las audiencias con los grandes artistas y espectáculos nacionales e internacionales”, indicaron.



Por fortuna, indicaron que ninguno de estos cambios afectaran la programación ya establecida en este sitio y tampoco el futuro de la arena como centro de espectáculos.