Así sonará el 2019: estos son los 10 álbumes de la música más esperados este año

Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell

Lanzamiento: marzo 2019

El lanzamiento del sencillo llamado “Hope is a Dangerous thing for a woman like me to have – but i have it” se relaciona con lo más personal de la artista, un álbum del que se puede esperar una montaña rusa de emociones. El álbum se produjo junto a Jack Antonoff.

Tame Impala

Lanzamiento: julio – agosto

La banda de rock más importante de esta década afirmó que el 2019 será su año y se refirió a esto con “Nuevo año. Nuevas presentaciones. Nuevos sonidos” Y con nuevos sonidos probablemente se deriven hacia el nuevo R&B con colaboraciones que incluyen a Kevin Parker con Rihanna, Kanye West, Kali Uchis, Travis Scott, Teophilus y Mark Ronson. Además del esperado álbum, Tame Impala estará presente como cabeza del cartel de Coachella el 13 de abril.

Avril Lavigne – Head Above Water

Lanzamiento: 15 de febrero

Después de seis años retirada de la música debido a la enfermedad de Lyme que padece, la cantante canadiense retomó la música y aseguró que todas las canciones tienen una historia que puede inspirar a otros y creer que existe una salida para todo. “Head above the wáter” fue el sencillo que se lanzó en 2018, la artista dijo que la canción se escribió inspirada en una epifanía espiritual durante la batalla contra su enfermedad.

Vampire Weekend – Father of the bride

Lanzamiento: Probablemente antes del 11 de julio

Presentado inicialmente como FOTB, el álbum ha mantenido la expectativa desde hace seis años con su último álbum “Modern Vampires Of The City”, no se ha revelado mucho de lo que viene, pero seguramente será lanzando antes de su actuación el 11 de julio en el Mad Cool. Se escucharán canciones como “Conversation” “Big Blue” y “Flower Moon” con algunas mezclas de jazz en el sonido.

Kanye West – Yandhi

Lanzamiento: Sin confirmar 2019

El lanzamiento de “Yandhi” se esperaba para septiembre del 2018 pero no ocurrió. Por ahora se sabe que Kanye está trabajando en el albúm en Miami, y que seguramente tendrá colaboraciones con Lil Wayne, Migos, 2 Chainz, Timbaland, Tee Grizzley y YNW Melly.

Frank Ocean

Lanzamiento: Sin confirmar

Los seguidores de Frank Ocean quedaron sorprendidos cuando el cantante luego de un largo tiempo de absoluto silencio publicó en noviembre de 2018 un pequeño abrebocas de una nueva canción. Después se conoció una bella interpretación de “Moon River” lo que nos deja con una gran expectativa para este 2019. Esperemos que este sí sea el año.

“🌪🌪🌪🌪” - blonded Instagram story update pic.twitter.com/xz0vEFnXWE — Frank Ocean Daily (@TeamFrankDaily) November 19, 2018

Madonna – Magic

Lanzamiento: 2019

La reina del pop retrasó el lanzamiento de su álbum #14, pero apareció con un increíble cambio de imagen que dejo a sus fanáticos comentando en redes sociales. Se refirió a su nuevo álbum como “especialmente influenciado por Lisboa” lugar donde reside actualmente. Junto a un video que publicó en su cuenta de Instagram, lo único que resta por decir es que la magia de Lisboa estará pronto en nuestra música.

The Raconteurs

Lanzamiento: 2019

¡2019 será un año emocionante de giras de The Racs!” aseguró Brendan Benson en Twitter. La banda más emblemática liderada por el mítico Jack White se prepara para lanzar nueva música luego de 11 años de silencio, y, por si fuera poco, también habrá giras. Tras largos años de expectativa luego de su exitoso álbum “Consolers of The Lonely” el nuevo álbum dará de que hablar.

Zara Larsson

Lanzamiento: 2019

El 18 de octubre de 2018, se lanzó la canción “Ruin My Life” como el sencillo de su nuevo álbum. Recientemente se refirió a este nuevo álbum diciendo que se sentía muy ansiosa por su música porque su intención es que sea perfecto para sus seguidores. Afortunadamente para nuestros oidos, “Ruin my life” todavía sigue posicionándose en las más escuchadas en Colombia. Por lo pronto no hay mucha información sobre lo que viene, pero podemos pensar en que habrá colaboraciones importantes, además de las que ya hizo con Tom Walker “Now You’re Gone” y Fedez “Holding out for you”.

Selena Gómez

Lanzamiento: Sin confirmar

“Back to you”, “Fetish”, y “Wolves” son sencillos que hemos escuchado desde hace un par de años y que han ganado una buena posición en la radio. Después de una temporada con muchos retos personales y profesionales en la vida de la cantante, en un Livestream de Instagram dijo “Pronto saldrá mi álbum. Ya lo he terminado”. Así como la colaboración con Marshmello (Wolves”) y la colaboración para la serie de Netflix “13 reasons why” con la canción “Only you” esperamos un disco cargado de historias y emociones. Definitivamente le deseamos un gran regreso a la artista.