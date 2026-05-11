¿Bad Bunny regresa a Colombia este 2026? Esto se sabe de nuevos conciertos

A pocos días de retomar su tour 'Debi Tirar Más Fotos', ahora en España, Bad Bunny encendió las redes en Colombia con una serie de publicaciones de su paso por Medellín en el mes de enero cuando tuvo sus tres fechas en el Atanasio Girardot con lleno total, además de invitados lujo como Karol G o Arcángel.

Pero más allá de eso, desde México se encendió y comenzó a correr el rumor de que el puertorriqueño tendría lista una 'segunda tanda' de conciertos en Latinoamérica, incluso, dando supuestas fechas en diciembre en el estadio BBVA de Monterrey, México, además de unas tentativas en el GNP de CDMX. Todo eso, incluso, impulsado por las administraciones de los estadios que han dejado "pistas" en sus recientes publicaciones.

Un rumor que comenzó a crecer a finales de febrero de parte de portales mexicanos, al igual que algunas cuentas de fans del puertorriqueño. Ahora, en Colombia el rumor comenzó a crecer también por esta reciente publicación y un mensaje de "Nos vemos pronto", mismo que dejó en Perú, México, Chile y Argentina argumentando que "no podía decir nada más".

Bad Bunny Foto: EFE.

Cabe recordar que, en 2025, la cuenta de MusicTrends Colombia aseguró que la presencia de Bad Bunny era un hecho al 100 % en Bogotá, sin embargo, nunca se supo qué pudo pasar para que finalmente solo estuviera en Medellín.



En 2022, Bad Bunny también anunció solamente Medellín, sin embargo, a último momento añadió a Bogotá como parte de la gira de 'Un Verano Sin Ti'. Lo cierto es que, por ahora, todo ha quedado en rumor y especulación.

Shakira ha sido la artista más reciente que sí ha hecho una segunda tanda de conciertos en Latinoamérica, meses después. Es importante tener en cuenta que los que se encuentran detrás de la organización de 'Las Mujeres Ya No Lloran', son los mismo de 'Debí Tirar Más Fotos". Por ahora, todo se mantiene en rumores y a la espera de que, al menos en México, sí se haga realidad una segunda tanda del 'Conejo Malo'.

