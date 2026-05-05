BIME Bogotá 2026: la capital como puente de la músia en Europa y Latinoamérica

Bogotá vuelve a posicionarse en el mapa internacional de la música con una nueva edición de BIME, el encuentro que reúne a artistas, productores, ejecutivos y emprendedores del sector. A pocos días de su realización, el evento no solo celebra su quinto aniversario, sino que reafirma el papel de la ciudad como un punto clave para el desarrollo, la distribución y la innovación dentro de la industria musical en español.

En entrevista con Felipe Jaramillo en Blu Radio, director del evento, se revelaron detalles sobre la curaduría, el impacto cultural y económico de BIME, así como el futuro de la música latina en un contexto global cada vez más competitivo.



Curaduría diversa y enfoque global de la música en español

Uno de los aspectos más destacados de BIME es su proceso de selección de invitados y artistas. Lejos de centrarse únicamente en figuras consolidadas, el evento apuesta por una mezcla entre talento emergente e íconos de la industria.

“La parte curatorial siempre tiene que ser muy abierta porque BIME es una plataforma absolutamente inmensa. Tienen que estar los artistas consolidados y los que están empezando”, explicó el entrevistado .

Además, la edición de este año gira en torno a un eje central: el posicionamiento global de la música en español. Según el organizador, “nunca la música había estado tan global ni había cubierto tanto territorio como ahora”, lo que convierte a BIME en un espacio clave para analizar tendencias y proyectar el futuro del sector.



Bime San Felipe

Bogotá, motor de la industria musical en Latinoamérica

El crecimiento de BIME está directamente ligado al auge de Bogotá como capital del entretenimiento. La ciudad no solo cuenta con infraestructura de primer nivel, sino también con un público altamente receptivo.

“Bogotá es la segunda ciudad más importante del mundo para la música en español después de Ciudad de México”, afirmó, destacando su capacidad de viralización y distribución digital .

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A esto se suma el crecimiento del turismo musical, impulsado por festivales y conciertos de gran escala. La combinación entre plataformas digitales y escenarios físicos ha generado un “círculo virtuoso” que fortalece la economía creativa de la ciudad.



Más allá del reggaetón: diversidad musical latinoamericana

Aunque el género urbano domina las listas globales, BIME busca visibilizar la diversidad de la música latina.

“Lo que nos está demostrando este crecimiento es precisamente su diversidad… desde cualquier esquina de Latinoamérica puede haber una superestrella”, explicó .

El evento promueve conversaciones que incluyen pop, trap, indie y otros géneros, demostrando que el éxito de la música latina no depende de un solo estilo, sino de su riqueza cultural.