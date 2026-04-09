Blessd asegura ser "El Mejor Hombre del Mundo" a través de 12 canciones

Luego de confirmar el embarazo de su novia y su nueva etapa "más madura", llegó una nueva era en la carrera de Blessd en donde deja de lado -o eso parece- el maleanteo y la calle para entrar a una faceta más romántica en donde se enfoca a demostrarle a todos, a través de 12 canciones, que sí es el mejor hombre del mundo.

Slogan con el cual le puso nombre a su nuevo álbum. 'El Mejor Hombre del Mundo' resalta por usar diferentes ritmos, incluso probando algo más folclórico con el uso de la salsa en "Si Las Paredes Hablaran" o ritmos más de rap con "Gracias a mi Dios" al lado de Crudo. Y sin dejar la canción habitual en donde recorre toda su historia, la cual lleva por nombre "Barrio Antioquia 2".

"Este álbum es muy personal para mí. Es el reflejo de todo lo que he vivido en estos últimos años: lo bueno, lo difícil, lo que aprendí y lo que todavía estoy entendiendo. Para mí, ser ‘el mejor hombre del mundo’ no es ser perfecto, es estar en ese proceso, crecer, equivocarse y seguir adelante con más claridad", expresó Blessd.

Blessd // Foto: AFP

Un lanzamiento que llega en un momento en el que ha logrado consolidarse como uno de los artistas más relevantes del país, no solo por su música, sino por su impacto cultural. Por algo fue el artista colombiano más escuchado en Spotify en 2025 y su poder de conexión con nuevas audiencias. Este lanzamiento también funciona como puente hacia su siguiente etapa: una proyección internacional cada vez más fuerte, impulsada por su creciente visibilidad.



De colaboraciones solo llega con Myke Towers y Crudo Means, demostrando que esta era será más Blessd que un escenario comercial que se interpreta de mejor forma en 12 canciones oficiales.

"Hay momentos que miran hacia sus raíces, anclados en la fe y la lealtad a su barrio Antioquia, y otros que capturan la complejidad de las relaciones modernas: ciclos que se repiten, conexiones que persisten y el peso emocional del tiempo y la percepción. A medida que el álbum avanza, estas experiencias comienzan a transformarse, revelando una versión de Blessd más consciente, más selectiva y más enfocada en la estabilidad y en una conexión real", contaron de su equipo sobre la producción. Estas son las 12 canciones:

