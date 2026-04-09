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Blu Radio  / Entretenimiento  / Blessd asegura ser "El Mejor Hombre del Mundo" a través de 12 canciones

Blessd asegura ser "El Mejor Hombre del Mundo" a través de 12 canciones

El 'Bendito' estrena su nuevo álbum con una apuesta más romántica y lenta a diferencia de 'Trinidad Bendita', su último proyecto; colaborando solo con Crudo Means y Myke Towers.

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