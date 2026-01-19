Blessd anuncia que será papá: "No tengo cicatrices. Ya sané los moretones"

A la larga lista de éxitos y logros de Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd, se sumó un nuevo que tomó por sorpresa a todos sus fanáticos este lunes, 19 de enero, a través de sus redes sociales: el cantante será papá.

Una noticia que nadie esperaba y tomó por sorpresa a todos. Artistas como Kris R, Ryan Castro, Maluma, J Álvarez o famosos como Westcol, Tatan Mejía, Marc Bartra, entre otros, felicitaron al Bendito en esta nueva etapa de su vida en donde espera que tenga toda la mejor energía.

“Felicidades mi brother por esta nueva etapa”; “Que chimba papito, bendiciones”; “Mi hermano que bendición, felicidades”; “Dios te bendiga siempre mi rey lo amo mucho”, fueron algunos comentarios que generó la noticia entre los seguidores, amigos y colegas del paisa.

Blessd // Foto: AFP

Asimismo, el paisa aseguró que seguirá resistiendo a los detractores de su carrera y aquellos que no quieren saber nada de él, pero que, ahora, tendrá un motivo extra para ser aún más fuerte y salir adelante pese a todo.



“¡¡No tengo cicatrices ya sané los moretones yo soy un guerrero de haters tengo moretones, pero ya estoy esperando un hijo y el cura mis emociones ME TRANQUILIZA ME CALMA!! ¡¡ME RELAJA Y RESPIRO!! Solo Quiero Que Tu Llegues Te Estoy Esperando Hijo Mío”, fueron las palabras del paisa en el anuncio.

Desde hace tiempo Blessd se posicionó como uno de los artistas más importantes de Colombia a nivel local e internacional, no por nada fue el más escuchado en 2025, según cifras de Spotify, además de haber llevado a cabo su primer Vive Claro con venta total de boletas.

Esta nueva etapa de Mesa Londoño apunta a ser la más importante que, hasta ahora, ha tenido como artistas y cantante, en donde vivirá cosas al lado de su pareja, Manuel Gutiérrez, para construir un futuro juntos.