Blessd confesó qué generó la pelea con Feid en la final de la Copa América

Tras la final de la Copa América 2024, la relación entre Blessd y Feid se destruyó por completo por una pelea interna que hubo en el camerino del Hard Rock Stadium de Miami. Pasaron meses y nadie entendió que sucedió en este recinto para que ambos artistas terminaran tan mal como pasaron las cosas.

Luego, en entrevista con Juanpis González, el ‘bendito’ confirmó la pelea y dijo que sí hubo golpes en ese palco, que de no ser por las personas que los acompañaban en ese momento todo pudo escalar más. Recordando que ese día los acompañaban Maluma, J Balvin, Mora, Karol G, entre otros, sin embargo, nunca mencionó la razón del conflicto hasta ahora.

Feid - Blessd Foto: Instagram @feid @blessd

¿Qué originó la pelea entre Blessd y Feid en la final de la Copa América?

En un directo con Westcol, el ‘bendito’ contó que sí hubo golpes con el ferxxo en ese palco, que, afortunadamente, se pudo cerra y evitar que se filtrara todo lo que estaba sucediendo en su interior.

“Hubo un problema, una pelea. Hubo una diferencia y fueron dos hombres dándose puños, eso causó todo. Sabe que fue lo chimba, estaba donde veíamos el partido y eso lo cerraron, donde eso no lo hubieran cerrado se hubiese filtrado por todos lados. Pero bacano, a todo el mundo le está yendo bien, todo el mundo está haciendo billete”, dijo.



Aunque no dijo puntualmente cuál fue el tema que desató esta pelea, por primera vez mencionó que todo se originó allí y no era algo que venía de meses atrás; incluso, contó que cuando grabaron “+57” todo estaba bien y él sentía admiración por todos los que estaban en el estudio, incluyendo a Feid. Pero las cosas pasan, dice, como tienen que ser y por alguna razón hoy esa relación se encuentra en un punto muerto.

En 2024 y 2025, ambos tuvieron una serie de indirectas en redes sociales, en especial por parte del bendito y más cuando salió “11 PM Regis” con Sky Rompiendo que era un mensaje del ferxxo al oriundo del Barrio Antioquia.