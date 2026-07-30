Blessd suma tres nominaciones a Premios Juventud 2026 en un gran momento de su carrera

Blessd continúa consolidándose como una de las principales figuras de la música urbana latina tras recibir tres nominaciones a los Premios Juventud 2026, reconocimiento que llega en uno de los momentos más importantes de su carrera artística y de su vida personal.

El cantante colombiano competirá en la categoría Mejor Urban Track con AMISTA, junto a Ovy On The Drums; en Mejor Mezcla Urbana por PÓRTATE BONITO, colaboración con Anuel AA y Ovy On The Drums; y en Mejor Canción Urbano Trap por YOGURCITO REMIX, tema en el que comparte créditos con Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R. y Roa.

Estas nominaciones reflejan la versatilidad de Blessd y el impacto que han tenido sus recientes lanzamientos en plataformas digitales y escenarios internacionales, consolidando su presencia dentro del género urbano.

Blessd // Foto: AFP

El éxito de El Peor Hombre del Mundo

El reconocimiento coincide con la positiva recepción de su más reciente álbum, El Peor Hombre del Mundo, un proyecto que marca una nueva etapa en su evolución musical y que ha logrado una fuerte conexión con el público en Colombia y distintos países de Latinoamérica.



A este momento se suma el éxito en la venta de entradas para El Peor Hombre del Mundo LATAM Tour, gira con la que recorrerá varios países de la región y fortalecerá el vínculo con una audiencia que lo ha acompañado desde sus inicios en Medellín.

Una nueva etapa personal

Más allá de los escenarios, Blessd vive una transformación significativa con la llegada de la paternidad. Esta experiencia ha mostrado una faceta más cercana y familiar del artista, quien encuentra en su hijo una nueva motivación para seguir creciendo tanto en el ámbito personal como profesional.

Con millones de reproducciones, colaboraciones junto a reconocidos artistas internacionales y una carrera en constante ascenso, Blessd reafirma su posición como uno de los exponentes colombianos más importantes de la música urbana. Las nominaciones a Premios Juventud 2026 representan un nuevo impulso para un artista que continúa llevando el nombre de Colombia a lo más alto de la escena musical internacional.