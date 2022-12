¡Cambio radical! Así está ‘Leandro’ de Pasión de Gavilanes 17 años después

El actor Sebastián Boscán, quien interpretó a ‘Leandro Santos’ en la novela Pasión de Gavilanes, pasó por las cámaras del programa La Red , en donde habló sobre su increíble cambio físico luego de 17 años.

“La gente se ha sorprendido mucho porque ahora tengo muchas canas. Se asombran más que yo porque me he visto envejecer como todo el mundo, con la excepción de Amparo Grisales”, dijo.

Boscán aseguró que el peinado de ‘Leandro’ no le luce a nadie y que solo se dejó crecer el pelo para interpretar el papel.

“Ese pelo no le luce a nadie. Yo tenía el cabello corto y me lo comencé a peinar para la propuesta y, con tanto secador porque no había plancha, me creció mucho más rápido”, relató.

