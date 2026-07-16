Carabin3 cierra su primera gira nacional con un concierto gratuito en Medellín

El artista urbano Carabin3 cerrará el próximo 25 de julio una de las etapas más importantes de su carrera con un concierto gratuito en Medellín, ciudad donde comenzó su camino en la música y que fue elegida para poner el broche de oro al Desde el Cora Tour, su primera gira nacional. El espectáculo se realizará a las 4:00 de la tarde en el Teatro al Aire Libre Carlos Vieco, escenario que recibirá a más de 3.000 asistentes.

Con apenas 19 años, Carabin3 se ha convertido en una de las promesas del trap colombiano, consolidando una comunidad de seguidores que lo acompañó durante un recorrido por 13 ciudades y que reunió a más de 10.000 personas, confirmando el crecimiento que ha tenido de manera orgánica dentro de la escena urbana nacional.

El cierre de la gira representa mucho más que un concierto. Para el cantante, significa regresar al lugar donde sintió el respaldo de sus primeros seguidores y agradecer el apoyo que ha recibido desde el inicio de su proyecto musical.

"Medellín siempre ha significado mucho para mí. Aquí empezó todo y aquí sentí por primera vez el apoyo de la gente. Quería cerrar esta gira haciendo algo especial para la ciudad y para todas las personas que han hecho parte de este camino desde el principio", expresó el artista.



Carabin3 y Blessd // Foto: Instagram @carabin3_

Una gira que impulsó su crecimiento

El Desde el Cora Tour llevó la música de Carabin3 a ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Villavicencio, Montería, Popayán, Tuluá, Yopal y otras regiones del país, consolidando un proceso que comenzó mientras vivía en Kentucky, Estados Unidos, donde desarrolló su proyecto de manera independiente.

Su propuesta logró captar la atención de figuras de la industria musical, permitiéndole abrirse espacio dentro del género urbano colombiano y conectar con una audiencia joven que hoy lo acompaña en cada presentación.

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El respaldo de Blessd y Los ExtraditaBLESSD

Además del éxito de su gira, Carabin3 hace parte de Los ExtraditaBLESSD, el colectivo impulsado por Blessd con el propósito de abrir oportunidades para nuevos artistas de la música urbana colombiana.

Para el joven cantante, uno de los mayores aportes del proyecto ha sido demostrar que la unión dentro del género puede convertirse en un motor para el crecimiento de toda una generación.

"Lo más importante fue mostrar esa unión de los artistas que siento que nunca se había visto en la industria colombiana de la música urbana. Queremos dar un mensaje de familiaridad, sin envidias, donde todos queremos que nos vaya bien y sacar la cara por el género y por Colombia a nivel internacional", afirmó.