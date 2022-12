¡Como caída del cielo! La angelical voz de una niña que enternece las redes

En su canal de YouTube ‘ Claire and the CrosBys ’ tiene más de 100 mil suscriptores y contiene 35 videos en donde la pequeña muestra su gran talento para el canto.

Publicidad

El video titulado “You've Got a Friend In Me - LIVE Performance by 4-year-old Claire Ryann and Dad”, ya suma más de 3 millones de reproducciones en una semana y sus impresiones son arrasadoras con 33.000 likes.

En este último video está inspirado en la canción de la película para niños ‘Toy Story’.

Publicidad

Publicidad

Su padre, Dave, reconoció que la joven talento tomó el gusto por la música por la película ‘Frozen’, es por esto que a ella le encanta interpretar las canciones de Disney.

Publicidad