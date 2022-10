“Como cantante es buena bailarina”: eso le dicen a Andrea Valdiri por lanzamiento de canción

La influencer Andrea Valdiri mostró su faceta como cantante este fin de semana tras el lanzamiento de su sencillo musical ‘violento’ en YouTube.



Sin embargo, pese a tener más de dos millones de seguidores en Instagram, el número de reproducciones de su video en plataformas digitales no ha sido el que se espera para una figura como Valdiri.



En YouTube, la ahora cantante no supera el millón de reproducciones, mientras que, en Instagram, apartes de su video no llegan a 300.000.



Por otro lado, decenas de seguidores en redes sociales aseguran que la voz que aparece en el sencillo no se parece a la de ella, sino que, según ellos, fue maquillada de manera excesiva.



Vea aquí el video de la canción de Andrea Valdiri:



