Confirman muerte de querido actor colombiano: participó en National Geographic y Discovery Channel

El mundo del entretenimiento en Colombia está de luto. Según confirmó este sábado 28 de marzo de 2026 la Asociación Colombiana de Actores (ACA), el actor Santiago Munévar Rey perdió la vida.

En diálogo con la revista Vea de El Espectador, Julio Hernán Correa, presidente de la ACA, reveló detalles de lo que hasta ahora se sabe sobre la muerte de Munévar, registrada el pasado viernes 27 de marzo. El actor participó como director de doblaje en producciones de National Geographic y Discovery Channel.

Cabe recordar que existían rumores sobre su muerte en 2025; sin embargo, Correa aclaró que eran falsos: “Estaba vivo. Hace un par de semanas participó en una asamblea virtual de la Asociación en condiciones normales”, explicó.

Munévar nació el 16 de abril de 1959 y formó una sólida carrera en Colombia, destacándose en la radio, televisión, teatro y doblaje, siendo incluso uno de los pioneros en el país.



“Hay voces inconfundibles. Bastaba escucharlo para saber que algo verdadero estaba ocurriendo. Santiago sabía reír, incluso en los momentos más difíciles. Un caballero”, dijo la ACA en sus redes sociales.

Santiago participó en asociaciones con reconocidas marcas en publicidad e hizo parte de la televisión desde 1975, en producciones como ‘Aquilino el inquilino’ y ‘Así fue’.

“Hizo de la lectura en voz alta un propósito: volvía el texto una materia viva, que respiraba y se compartía en ese instante preciso. Murió el Día Mundial del Teatro. Hay coincidencias que se sienten como una forma de permanecer. Desde ACA le decimos adiós. Su voz sigue entre nosotros”, añadieron desde la Asociación.

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A esto se suman los mensajes de distintos colegas y amigos, quienes han lamentado la noticia y han enviado condolencias a su familia.