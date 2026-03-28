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Blu Radio  / Entretenimiento  / Confirman muerte de querido actor colombiano: participó en National Geographic y Discovery Channel

Confirman muerte de querido actor colombiano: participó en National Geographic y Discovery Channel

El hombre formó una sólida carrera en Colombia, destacándose en la radio, televisión, teatro y doblaje, siendo incluso uno de los pioneros de este en el país.

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