¿Cuándo se estrena 'Spiderman: Un Nuevo Día' en Colombia? Esto es lo que debe saber

Tras casi cinco años de espera desde los acontecimientos de 'Spider-Man: No Way Home', el Hombre Araña regresa a la pantalla grande con 'Spider-Man: Un Nuevo Día', una película que marca el inicio de una nueva etapa para Peter Parker dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

En esta entrega, la historia retoma los hechos posteriores al sacrificio de Peter, quien permitió que todo el mundo olvidara su identidad para cerrar la brecha del multiverso que desató la llegada de villanos como 'Duende Verde', 'Electro', 'Doctor Octopus', 'Lagarto' y 'Hombre de Arena'.

Ahora, completamente solo, deberá enfrentarse a nuevos peligros mientras intenta reconstruir su vida.La cinta presenta a un Peter Parker más maduro, que ya no busca descubrir qué significa ser Spider-Man, sino aprender a vivir con las consecuencias de seguir siendo el héroe.

'Spiderman 4' // Foto. Marvel Studios

Sin MJ ni Ned a su lado —quienes continúan con sus vidas sin recordar quién es él—, el joven enfrenta una profunda transformación emocional mientras una nueva amenaza invisible pone en riesgo a Nueva York. Tom Holland regresa como protagonista y comparte elenco con Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink, Jon Bernthal, Tramell Tillman y Mark Ruffalo.



Uno de los grandes atractivos de la película será el debut de Punisher (Frank Castle) en la saga cinematográfica de Spider-Man, personaje interpretado nuevamente por Jon Bernthal. La relación entre ambos héroes promete convertirse en uno de los ejes de la historia, enfrentando dos formas muy distintas de entender la justicia.

Además, la película contará con el regreso de Hulk, interpretado por Mark Ruffalo, en una historia que también explorará una extraña transformación física y emocional de Peter Parker, inspirada en los procesos de muda de las arañas y que representará un renacer para el personaje.

La dirección está a cargo de Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos), mientras que la producción corre por cuenta de Kevin Feige y Amy Pascal. Marvel Studios promete una historia más íntima, enfocada en el crecimiento personal del héroe, sin dejar de lado la acción característica de la franquicia.

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¿Cuándo se estrena en Colombia?

'Spider-Man: Un Nuevo Día' llegará oficialmente a las salas de cine de Colombia el 30 de julio de 2026, distribuida por Sony Pictures.Sin embargo, los fanáticos podrán verla un día antes. El 29 de julio se celebrará el Día de Spider-Man en el centro comercial El Edén, en Bogotá, donde se realizará la premiere de la película con actividades especiales para los seguidores del "amigable vecino".

Con una historia que apuesta por el crecimiento de Peter Parker y el inicio de una nueva era para el personaje, Spider-Man: Un Nuevo Día se perfila como uno de los estrenos más esperados del año para los seguidores de Marvel.