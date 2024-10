David Bisbal adelanta su Navidad con importante anuncio a sus fans

Gran noticia les dio David Bisbal a todos sus fans, no solo en España, sino en todo el mundo. Pues desde unos meses antes le dio la bienvenida a diciembre anunciando que, en esta ocasión, lanzará un villancico temático a esta temporada importante del año en todo el mundo.

El célebre artista español, ataviado de negro, adorna la cima de un árbol de Navidad blanco con una estrella. Al finalizar su presentación, revela el título de su nueva canción, aunque mantiene en reserva la fecha exacta de su lanzamiento.

La noticia fue bien recibida por los seguidore del reconocido artista español, sin duda, esperan que este estreno esté a la altura de su carrera y de la época tan especial a la que homenajeará en este villancico.

Esta sería la letra

Mira cómo se enciende la ciudad

No me digas que no es algo especial

Siento que cada sueño

Hoy puede hacerse realidad

