¡De película! El nuevo tráiler de 'Tortugas Ninja 2'

El esperado estreno de Teenage Mutants Ninja Turles: Out of the Shadows está muy cerca, pues el próximo 3 de junio llegará a las salas de cine del país esta cinta que promete dejar boquiabiertos a todos los asistentes.

Michael Bay dejará ver a grandes enemigos de las tortugas, como Krang, Bebop y Rocksteady, además de la mente maestra, The Shredder, por lo que se supone habrá un sin fin de batallas épicas con montones de explosiones, cosas volando por todas partes y emociones encontradas de principio a fin.