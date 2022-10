Déjenme en paz: Luisa Fernanda W responde a quienes piden que su hijo se llame Fabio

Luisa Fernanda W expresa la felicidad de su embarazo al lado de Pipe Bueno en cada una de las publicaciones que comparte a través de redes sociales.

Desde el momento en que ambos conocieron que estaban embarazados, decidieron compartir cada etapa hasta que nazca su hijo en los próximos meses.

Tanto así que han publicado las imágenes de las ecografías, las de la celebración que hicieron a distancia y de manera virtual con sus amigos por la pandemia del coronavirus, y hasta pidieron sugerencia a sus seguidores para saber qué nombre le ponían a su bebé, luego que conocieran el sexo de su primogénito.

Sin embargo, dentro de esas sugerencias por parte de sus seguidores hubo una en especial que no le cayó bien a Luisa Fernanda W, y que fue repetitiva en la red social. En especial porque le aconsejaron que le pusiera a su bebé el nombre Fabio, haciendo referencia a su exnovio fallecido, el cantante Fabio Legarda.

Ante esta situación, la influenciadora no se aguantó más que le siguieran recordando la fatídica situación con su expareja sentimental y les respondió que era hora de que la dejaran en paz.

“De verdad, déjenme tranquila, superen el tema. Hay gente que no lo deja vivir a uno, lo condena a uno como si hubiera cometido un delito. Yo merezco estar tranquila, ser feliz, hacer mi vida. Déjenme en paz. Yo siempre ignoro, pero ya, ¿qué hago entonces? ¿Me mato?”, manifestó Luisa Fernanda W.

Sobre el nombre, la ahora novia de Pipe Bueno, expresó que su hijo no se iba a llamar Fabio.

“Así no se va a llamar, porque no veo a mi hijo con ese nombre, todavía no tengo cómo ponerle, pero gracias por tu sugerencia”, dijo.

