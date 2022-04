¿Demasiado tóxica? Joven reveló la lista de cosas que le prohibió a su novio

De "controladora" y "tóxica" tildaron muchos a una usuaria de Tik Tok que se atrevió a revelar diez cosas que le prohíbe a su novio. La mujer subió un video titulado "si saliste con mi hombre después, eres bienvenida". En dicha grabación da a conocer los "acuerdos" o "reglas" a los que llegó con su pareja.

Las reglas

La primera consiste en “bloquear a cualquiera persona con quien haya tenido una interacción romántica”, incluyendo con quienes pudo tener una aventura. Esto, según ella, es para que su pareja no tenga contacto con nadie del pasado con la que pudo estar antes que ella.

Otros aspectos como no seguir a nuevas mujeres ni buscarla vía redes sociales es otra de las prohibiciones que le imuso la joven a su pareja.

“Todos los hombres saben que a las chicas no les gusta esto, así que el hecho de que continúes haciéndolo sabiendo que a las mujeres de todo el mundo no les gusta esto es merecedor de una bofetada, así que punto. No se puede”, dijo la tiktoker.

Entre las prohibiciones también se destaca no darle like a ninguna foto de una mujer en redes sociales.

Opiniones

“Realmente no tengo la energía para preocuparme por lo que hace un novio en Instagram”, dijo una seguidora. Otra, por su parte, defendió a la tiktoker y dijo que todo los puntos que dio a conocer son válidos.