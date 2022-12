Duro mensaje de Gabriela Tafur a Steve Harvey por indignante chiste en Miss Universo

La señorita Colombia 2019, Gabriela Tafur, envió un mensaje contundente al presentador de Miss Universo Steve Harvey por su chiste sobre “el cartel”.

El infortunado comentario lo realizó durante la edición número 68 del certamen internacional donde 90 mujeres de distintos países demostraron lo mejor de sí para llevarse la corona.

Durante uno de los momentos más álgidos de la noche, Harvey se refirió a Colombia y el error que cometió en el año 2015

cuando nombró a Ariadna Gutiérrez como ganadora y luego se la arrebató diciendo que “se trataba de un error”.

En ese momento que se refería a Gabriela Tafur, el presentador trató de ser gracioso al simular estar nervioso de la colombiana al quedar en el grupo de las 20 finalistas.

A su vez, le mostró la tarjeta de apuntes para demostrarle que el nombre que estaba en el documento era Colombia.

“Aquí está escrito, aquí lo tienes”, dijo el presentador, en ese momento Gabriela le preguntó: “¿Estás seguro de que leíste bien, o me regreso? (…) Igual yo te perdono”.

No obstante, Harvey continuó diciendo: “Tú sí me perdonas, pero la gente del cartel está molesta conmigo,

y no lo están tomando de la misma manera”.

El hecho causó rechazo pues claramente el presentador se estaba refiriendo a los carteles de narcotráfico, una mancha que quiere ser eliminada del país.

Miles de usuarios en redes rechazaron la afirmación y hasta Gabriela se refirió del hecho en su cuenta de Twitter.

El mensaje que envió la caleña de 24 años es tomado, por muchas personas, como un mensaje contundente.

“Cartel jokes are not funny @IAmSteveHarvey”, dijo la presentadora en su trino, “Los chistes de carteles no son graciosos”.

Cartel jokes are not funny @IAmSteveHarvey — Gabriela Tafur (@GabrielaTafur) December 9, 2019

El mensaje ya es apoyado por cientos de internautas que manifestaron estar de acuerdo con la representante de la belleza colombiana.