El día en que Will Smith también se burló de la alopecia: "Tú te enceras la cabeza por calvo"

Un video retro de Will Smith se viralizó en las redes sociales durante las últimas horas donde el actor se burla de un músico calvo durante su participación en el programa de la década de los 90. Ahí Smith señala al músico mientras le dice:

"Ellos tienen una regla, todos tienen una regla. Por ejemplo, él debe pasarse cera para depilar la cabeza cada mañana, esa es la regla y la sigue, así es", asegura Smith. A pesar de que el artista se siente incómodo por el comentario, Will Smith sigue riéndose con el público y se justifica diciendo que solo es una broma.

Los usuarios no tardaron en compartir el video en las redes tras la fuerte polémica que se presentó en los Premios Óscar cuando Will Smith le pegó una cachetada a Chris Rock en medio de la ceremonia, luego de que el humorista hiciera un chiste a Jada Pinkett Smith por su problema de alopecia.

Ante este hecho, el actor Will Smith le pidió disculpas al humorista Chris Rock y a la Academia.

"Me equivoqué y estuve fuera de lugar", escribió en un post en Instagram.

"Quiero disculparme públicamente contigo, Chris. Me siento avergonzado y mis acciones no reflejan el tipo de hombre que soy. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y amabilidad", agregó el actor.

Mientras que Jada Pinkett Smith rompió el silencio con un post en Instagram.

"Esta es una temporada para sanar, y estoy en ello", escribió Pinket Smith, que tiene más de 11 millones de seguidores en su cuenta. La actriz no agregó nada más, y restringió el derecho a comentar.